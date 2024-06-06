Развод Алсу и Абрамова: стало известно, что сделал муж певицы

Российские СМИ рассекретили причину развода российской певицы Алсу Абрамовой с ее мужем Яном.
Как пишут пропагандистские СМИ, Алсу была недовольна своим супругом уже давно. На фоне слухов об изменах Абрамова, он практически не жил дома, а появлялся там "наездами".
Именно эта ситуация не устраивала певицу Алсу и она долгое время якобы терпела. Однако теперь Алсу приняла окончательное решение прекратить брак, который длился 18 лет.
"На данный момент они не живут вместе более полугода, — рассказали изданию в окружении пары. — Ян давно появлялся в семейном гнездышке только наездами. И Алсу с таким положением дел была абсолютно не согласна. Постоянные скандалы ничего не меняли, поэтому она решила завершить эти отношения. Которые все равно зашли в тупик".
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Напомним, ранее российская певица Алсу, которая также как и многие звезды молчит о войне в Украине, впервые засветила на видео своего сына Рафаэль, которого она скрывает от публики почти 7 лет.
Напомним, ранее дочь Любови Успенской кардинально изменила свою внешность. Не обошлось без вмешательства пластических хирургов. Многие посчитали, что она хочет быть похожей на Алсу.
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