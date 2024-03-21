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"Не могу поверить!": жена Макса Чмерковского раскрыла пол их третьего ребенка

Анна Подгорная
21 марта 2024, 22:29
Малыш №3 появится на свет всего через несколько недель после первого дня рождения их второго сына.
Макс Чмерковский с семьей
Макс Чмерковский и Пета Мургатройд назвали пол третьего ребенка / коллаж: Главред, фото: instagram.com/petamurgatroyd

Танцор Макс Чмерковский в июне 2023 года стал отцом во второй раз. Для него это было настоящее событие, ведь он с женной и коллегой Петой Мургатройд, многое преодолел чтобы завести второго ребенка.

Однако всего через 4 месяца после рождения их второго сына пара сообщила, что вновь ждет малыша - жене Чмерковского удалось еще раз забеременеть. Семья танцоров была вне себя от счастья.

Время появления их третьего ребенка уже приближается, и Чмерковские устроили гендер-пати. В семейном кругу они узнали пол будущего члена семьи. Видео этого трогательного момента появилось в блоге Мургатройд в Instagram.

Оказалось, что она и Чмерковский очень скоро станут родителями третьего мальчика. Эта новость очень их обрадовала, и они ждут с нетерпением встрече с еще одним сыном.

"Я потихоньку готовлюсь к тому, чтобы стать настоящей мамой волчьей стаи с нашим третьим малышом на подходе. Не могу поверить, что у нас будут три парня! Мы с Максом невероятно счастливы, что у нас родится еще один друг для Шая и Рио... Мы хотим, чтобы они были лучшими друзьями, и мысли о семейных ужинах уже заставляют нас смеяться! Не говоря уже о том, что когда Рио исполнится 1 год, я рожу через пару недель этот комочек счастья", - поделилась эмоциями жена Макса Чмерковского.

Смотрите видео с гендер-пати третьего ребенка Макса Чмерковского:

Кто такой Макс Чмерковский

Макс Чмерковский - украинский танцор и хореограф, который долгие годы живет в США. В Украине он прославился благодаря участию в первом сезоне шоу "Холостяк". Тогда он выбрал себе в пару Александру Шульгину, с котором, впрочем, скоро расстался.

Чмерковский женат на американской танцовщице Пете Мургатройд. Пара воспитывает двоих сыновей - Шай-Александра и Рио.

Чмерковский активно принимает участие в американских танцевальных проектах, а также был судьей в украинском шоу "Танцы со звездами", которое выходило на канале 1+1.

Ранее украинская актриса Ксения Мишина раскрыла подробности романа с загадочным любовником, вместе с которым снялась в горячей фотосессии практически без одежды.

Также стало известно, что звезда шоу "Танці з зірками", танцор и хореограф Максим Леонов, расстался с женой Юлией после новости об измене. Неверность расколола их брак.

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