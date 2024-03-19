Ксения Мишина раскрыла подробности романа с загадочным любовником

Украинская актриса Ксения Мишина недавно объявила, что больше не одинока - она наконец нашла мужчину, рядом с которым ей хочется "расцветать". Эта новость вдохновила подписчиков артистки, которые теперь теряются в догадках о том, кто же делает Мишину такой счастливой.
Пока она показала лишь силуэт и покрытую татуировками руку загадочного бойфренда. Однако Ксения не отрицает, что познакомит мир со своим мужчиной по-настоящему.
Начать она решила с малого - рассказать, какими ей видятся новые отношения. Своего возлюбленного Мишина назвала "душой-близнецом". В своем блоге в Instagram она рассказала, что это означает.
"Это душа, встреча с которой стоит всех смыслов и реинкарнаций... Душа, которую ты ищешь на протяжении всех путей, испытаний и осознаний. Душа, которая на 100% повторяет тебя. С которой происходит макроконтакт и бесконечность", - пишет Ксения Мишина.
Личная жизнь Ксении Мишиной
Ранее Ксения Мишина состояла в отношениях с комиком Александром Эллертом, однако пара рассталась еще до полномасштабного вторжения. До него у Мишиной тоже был мужчина, с которым она жила в гражданском браке. От предыдущих отношений она воспитывает сына Платона.
Ранее украинская певица Алина Гросу иронично ответила, почему скрывает лицо нового мужа, про свадьбу с которым она не планировала говорить публично.
Также популярная ведущая и актриса Лилия Ребрик стала мамой в третий раз и показала фото младенца. Кроме того счастливая мама раскрыла необычное имя новорожденного малыша.
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