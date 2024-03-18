"Уже завидуют": Ксения Мишина показала фото с новым возлюбленным

Популярная актриса Ксения Мишина открыла секрет о своих новых отношениях с мужчиной, заинтриговав эффектными снимками.
На своей странице в Instagram Ксения опубликовала новый пост, на фото она запечатлена вместе с возлюбленным. В кадре Мишина позирует в черных штанах с открытым верхом. Мужчина обнимает актрису рукой, на которой множество татуировок, но, к сожалению, лица ее спутника не видно.
Мишина лаконично подписала фотографии:
"Главное - расцветать рядом с ним".
Фото Ксении Мишиной смотрите здесь.
Подписчики звезды написали множество комментариев, что в восторге от новости и снимков:
Можно в следующий раз я буду этой рукой?"
"Фото - поджог! Интересно, сколько времени нужно людям, чтобы найти этого мужчину?"
"Кто он - неизвестно, но этой руке уже завидуют"
"Как это красиво".
Личная жизнь Ксении Мишиной
Ранее Ксения Мишина состояла в отношениях с комиком Александром Эллертом, однако пара рассталась еще до полномасштабного вторжения. До него у Мишиной тоже был мужчина, с которым она жила в гражданском браке. От предыдущих отношений она воспитывает сына Платона.
Добавим, ранее Ксения Мишина поделилась неприятной ситуацией, которая случилась с ней во время отдыха на Бали. Актриса упала со скутера и объявила об этом своим поклонникам.
А также Ксения Мишина рассекретила цены на комфортный отдых в Таиланде и шокировала новостями о том, за что туристам придется дорого заплатить.
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