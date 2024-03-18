"Уже завидуют": Ксения Мишина показала фото с новым возлюбленным

Ксения Мишина впервые подтвердила слухи о новом романе и поделилась новостью с поклонниками.

https://stars.glavred.info/uzhe-zaviduyut-kseniya-mishina-pokazala-foto-s-novym-vozlyublennym-10551026.html Ссылка скопирована

Ксения Мишина поделилась новостью о новом возлюбленном/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/misha.k.ua/

Популярная актриса Ксения Мишина открыла секрет о своих новых отношениях с мужчиной, заинтриговав эффектными снимками.

На своей странице в Instagram Ксения опубликовала новый пост, на фото она запечатлена вместе с возлюбленным. В кадре Мишина позирует в черных штанах с открытым верхом. Мужчина обнимает актрису рукой, на которой множество татуировок, но, к сожалению, лица ее спутника не видно.

видео дня

Мишина лаконично подписала фотографии:

"Главное - расцветать рядом с ним".

Фото Ксении Мишиной смотрите здесь.

Подписчики звезды написали множество комментариев, что в восторге от новости и снимков:

Можно в следующий раз я буду этой рукой?"

"Фото - поджог! Интересно, сколько времени нужно людям, чтобы найти этого мужчину?"

"Кто он - неизвестно, но этой руке уже завидуют"

"Как это красиво".

Личная жизнь Ксении Мишиной Ранее Ксения Мишина состояла в отношениях с комиком Александром Эллертом, однако пара рассталась еще до полномасштабного вторжения. До него у Мишиной тоже был мужчина, с которым она жила в гражданском браке. От предыдущих отношений она воспитывает сына Платона.

Добавим, ранее Ксения Мишина поделилась неприятной ситуацией, которая случилась с ней во время отдыха на Бали. Актриса упала со скутера и объявила об этом своим поклонникам.

А также Ксения Мишина рассекретила цены на комфортный отдых в Таиланде и шокировала новостями о том, за что туристам придется дорого заплатить.

Читайте больше о Мишиной:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.