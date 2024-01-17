Мишина травмировалась на отдыхе и показала раны

Ксения Мишина упала со скутера и объявила об этом на страницах социальной сети.

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Ксения Мишина показала свои травмы на отдыхе / Коллаж Главред, фото Instagram/mish.k.ua

Известная украинская актриса театра и кино (и бывшая участница реалити-шоу "Холостячка") Ксения Мишина поделилась неприятной ситуацией, которая случилась с ней во время отдыха на Бали.

Как написала артистка на своей странице в Instagram, вместе со своей подругой, они упали со скутера. В итоге Мишина травмировала локти, а у ее подруги - раны на руках и ногах.

"Летели с байка тихо, но каждый думал о своем", - подписала фото Мишина.

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Ксения Мишина получила травмы на отдыхе / Скришнот Instagram/misha.k.ua

Она также запустила сториз, где поделилась своей неудачей.

Ксения Мишина и ее травмы / Скришнот Instagram/misha.k.ua

Напомним, ранее актриса Ксения Мишина рассекретила цены на комфортный отдых в Таиланде и шокировала новостями о том, за что туристам придется дорого заплатить.

Ранее Мишина разместила короткое видео, в котором сидит в машине вместе с мальчиком. Мама и сын пританцовывают на сиденье под хит легендарного американского рэпера Эминема Without Me. И видно, что Платон из брюнета стал платиновым блондином. Более того, мальчик даже якобы проколол ухо.

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