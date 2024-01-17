Мишина травмировалась на отдыхе и показала раны

Известная украинская актриса театра и кино (и бывшая участница реалити-шоу "Холостячка") Ксения Мишина поделилась неприятной ситуацией, которая случилась с ней во время отдыха на Бали.
Как написала артистка на своей странице в Instagram, вместе со своей подругой, они упали со скутера. В итоге Мишина травмировала локти, а у ее подруги - раны на руках и ногах.
"Летели с байка тихо, но каждый думал о своем", - подписала фото Мишина.
Она также запустила сториз, где поделилась своей неудачей.
Напомним, ранее актриса Ксения Мишина рассекретила цены на комфортный отдых в Таиланде и шокировала новостями о том, за что туристам придется дорого заплатить.
Ранее Мишина разместила короткое видео, в котором сидит в машине вместе с мальчиком. Мама и сын пританцовывают на сиденье под хит легендарного американского рэпера Эминема Without Me. И видно, что Платон из брюнета стал платиновым блондином. Более того, мальчик даже якобы проколол ухо.
Вас также может заинтересовать:
- Хоть ненакрашенная, хоть накрашенная: Ксения Мишина показала себя до и после макияжа
- "Вторую ночь не сплю": сын Мишиной попал в больницу на отдыхе в Таиланде
- Ксения Мишина показала сногсшибательный образ в красно-черных тонах