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Не могла связать двух слов: предательница Асти жестко оконфузилась на сцене

Алена Кюпели
14 мая 2024, 14:18
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Запроданка Анна Асти лучше всего умеет проговоривать заранее заученный текст.
Предательница Асти не смогла связать двух слов
Предательница Асти не смогла связать двух слов / Коллаж Главред, Фото Скриншот

Российская певица ANNA ASTI, которая родом из Черкасс, но живет и работает в стране-оккупанте РФ, опозорилась в террористической России, которая напала на мирную Украину.

Как написал пропагандистский телеграмм-канал Светский хроник, Анти вышла получать какую-то награду. Опухшая певица пыталась несколько раз сказать

"Не буду сказать, не буду говорить, что сказал, сорри, я немного офигела", - пытается сказать Асти.

видео дня

На видео - запроданка Асти пытается говорить:

Анна Асти получает награду в террористической РФ
Анна Асти получает награду в террористической РФ / Скриншот

Пропагандисты также высмеяли предательницу. "Почему она по-трезвому говорит хуже, чем ваш админ с похмелья", - пытаются шутить в Телеграм.

Кто такая Анна Асти

Анна Asti (настоящее имя Анна Дзюба) - певица родом из Черкасс, бывшая солистка группы Artik & Asti. Артистка стала на сторону оккупантов, полностью переехала жить в Россию после 24 февраля 2024 года, где работает и ни слова не оговорилась о том, что РФ полномасштабно вторглась на территорию Украины.

Анна Асти - последние новости по теме

Отметим, Анне Асти для сохранения российского гражданства выдвинули требование в РФ отказаться от украинского гражданства с публичным освещением в СМИ и публичная поддержка войны.

А также на недавней музыкальной премии "Жара Music Awards" Анну Асти признали "певицей года". Кроме того, она получила награду за композицию, которую спела с известным артистом-путинистом Филиппом Киркоровым.

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