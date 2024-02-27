"Срыв всего тура": россияне взбунтовались против запроданки Анны Асти

Предательница Анна Асти оказалась никому не нужна, ее концерты начали отменять по всей стране-террористке Россие.

https://stars.glavred.info/sryv-vsego-tura-rossiyane-vzbuntovalis-protiv-zaprodanki-anny-asti-10545446.html Ссылка скопирована

Концерты Анны Асти отменяют по всей РФ / коллаж: Главред, фото: instagram.com/asti/

Запроданку Анну Асти, кажется, настигла карма. Стало известно о том, что весь ее тур по террористической РФ под угрозой срыва.

Выступления уже сорвались в Волгограде, Саратове, Краснодаре, Тольятти и Нижнем Новгороде. Прогнозируют, что и в других городах произойдет то же самое, поэтому поклонники Анны массово сдают билеты, хотя еще не было сообщений, что артистка туда не приедет, заявляют росСМИ.

Проблемы Асти, которая родилась и выросла в Украине, но продолжает строить карьеру в РФ, несмотря на то, что та начала кровавую войну в ее родной стране, понеслись с "голой" вечеринки Насти Ивлеевой.

видео дня

На скандальном мероприятии было много известных артистов-путинистов - Николай Басков, Дима Билан, Лолита, Филипп Киркоров и другие. Некоторые из них уже "отмылись" перед Кремлем своими поездками на незаконно оккупированный Россией Донбас, но не всем повезло реабилитироваться.

Отметим, первым отменили концерт Асти в "Барвихе Luxury Village". По данным росСМИ, тогда певица потеряла 6,5 миллиона рублей.

Кто такая Анна Асти Анна Asti (настоящее имя Анна Дзюба) - певица родом из Черкасс, бывшая солистка группы Artik & Asti. Артистка стала на сторону оккупантов, полностью переехала жить в Россию после 24 февраля 2024 года, где работает и ни слова не оговорилась о том, что РФ полномасштабно вторглась на территорию Украины.

Добавим, налоговая служба террористической РФ закрыла предпринимательскую деятельность артистки-путинистки Анны Асти из-за ее украинского паспорта.

Напомним, в апреле 2023 года предательница Асти похвасталась фанатам статуэтками "Артист года", "Альбом года", "Женское видео года", "Певица года" и "Песня года".

Читайте больше об Анне Асти:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.