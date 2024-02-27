"Срыв всего тура": россияне взбунтовались против запроданки Анны Асти

Запроданку Анну Асти, кажется, настигла карма. Стало известно о том, что весь ее тур по террористической РФ под угрозой срыва.
Выступления уже сорвались в Волгограде, Саратове, Краснодаре, Тольятти и Нижнем Новгороде. Прогнозируют, что и в других городах произойдет то же самое, поэтому поклонники Анны массово сдают билеты, хотя еще не было сообщений, что артистка туда не приедет, заявляют росСМИ.
Проблемы Асти, которая родилась и выросла в Украине, но продолжает строить карьеру в РФ, несмотря на то, что та начала кровавую войну в ее родной стране, понеслись с "голой" вечеринки Насти Ивлеевой.
На скандальном мероприятии было много известных артистов-путинистов - Николай Басков, Дима Билан, Лолита, Филипп Киркоров и другие. Некоторые из них уже "отмылись" перед Кремлем своими поездками на незаконно оккупированный Россией Донбас, но не всем повезло реабилитироваться.
Отметим, первым отменили концерт Асти в "Барвихе Luxury Village". По данным росСМИ, тогда певица потеряла 6,5 миллиона рублей.
Кто такая Анна Асти
Анна Asti (настоящее имя Анна Дзюба) - певица родом из Черкасс, бывшая солистка группы Artik & Asti. Артистка стала на сторону оккупантов, полностью переехала жить в Россию после 24 февраля 2024 года, где работает и ни слова не оговорилась о том, что РФ полномасштабно вторглась на территорию Украины.
Добавим, налоговая служба террористической РФ закрыла предпринимательскую деятельность артистки-путинистки Анны Асти из-за ее украинского паспорта.
Напомним, в апреле 2023 года предательница Асти похвасталась фанатам статуэтками "Артист года", "Альбом года", "Женское видео года", "Певица года" и "Песня года".
Читайте больше об Анне Асти:
- "Спела с главным петушком Кремля": украинка Анна Асти спела с Киркоровым
- Одно лицо с Лободой: запроданка Анна Асти уверенно становится копией Светланы
- "Изуродовала своим вытьем": предательница Анна Асти спела "Чорнобривці" в день, когда РФ напала на Украну