"Не лезьте ко мне": Рассел Кроу матом выругался на фанатов

Кратко:
- Рассел Кроу грубо отреагировал на поведение поклонников
- Актер резко призвал фанатов соблюдать порядок и дистанцию
Голливудский актер Рассел Кроу эмоционально отреагировал на поведение поклонников, которые ожидали его возле одного из отелей в Париже. Об инциденте сообщает Deadline.
Звезда фильма "Гладиатор" направлялся в аэропорт, однако решил ненадолго остановиться, чтобы пообщаться с фанатами и раздать автографы. В какой-то момент актер резко призвал собравшихся соблюдать порядок и дистанцию, не скрывая раздражения.
По информации издания, причиной вспышки эмоций стало слишком навязчивое поведение части поклонников, которые начали толкаться и нарушать личные границы актера. Очевидцы утверждают, что Кроу использовал нецензурную лексику, пытаясь успокоить толпу.
"Стойте там, где стоите, не лезьте ... ко мне. Я подойду сам. Как только кто-то начнет вести себя по-свински, я сразу уйду. Поняли? Вам ясно?" - обратился Кроу к собравшимся.
Сам артист прокомментировал публикации в соцсетях, отметив, что успешно справился с ситуацией.
"Все получили автографы и селфи, проход в отель был свободным, я успел на рейс. Один человек, никакой охраны. В чем проблема?" - заключил он.
О персоне: Рассел Кроу
Рассел Кроу - это всемирно известный киноактер, режиссер и продюсер новозеландского происхождения, получивший признание в Голливуде и Австралии.
Рассел Кроу родился 7 апреля 1964 года и признан одним из самых талантливых и харизматичных актеров своего поколения.
Самую большую известность ему принесли роли сильных, драматических и волевых персонажей.
В 2001 году получил "Оскар" в номинации "Лучшая мужская роль" за образ римского полководца Максимуса в культовом историческом фильме "Гладиатор".
Лауреат премий "Золотой глобус" (2002, 2020) и BAFTA (2002).
62-летний актер в настоящее время состоит в отношениях с актрисой Бритни Териот, с которой познакомился на съемках фильма "Разбитый город".
