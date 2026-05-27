"Не лезьте ко мне": Рассел Кроу матом выругался на фанатов

Виталий Кирсанов
27 мая 2026, 01:21
Причиной вспышки эмоций стало слишком навязчивое поведение части поклонников, которые начали толкаться.
Рассел Кроу матом выругался на фанатов / коллаж: Главред, фото: instagram.com/russellcrowe

  • Рассел Кроу грубо отреагировал на поведение поклонников
  • Актер резко призвал фанатов соблюдать порядок и дистанцию

Голливудский актер Рассел Кроу эмоционально отреагировал на поведение поклонников, которые ожидали его возле одного из отелей в Париже. Об инциденте сообщает Deadline.

Звезда фильма "Гладиатор" направлялся в аэропорт, однако решил ненадолго остановиться, чтобы пообщаться с фанатами и раздать автографы. В какой-то момент актер резко призвал собравшихся соблюдать порядок и дистанцию, не скрывая раздражения.

По информации издания, причиной вспышки эмоций стало слишком навязчивое поведение части поклонников, которые начали толкаться и нарушать личные границы актера. Очевидцы утверждают, что Кроу использовал нецензурную лексику, пытаясь успокоить толпу.

"Стойте там, где стоите, не лезьте ... ко мне. Я подойду сам. Как только кто-то начнет вести себя по-свински, я сразу уйду. Поняли? Вам ясно?" - обратился Кроу к собравшимся.

Сам артист прокомментировал публикации в соцсетях, отметив, что успешно справился с ситуацией.

"Все получили автографы и селфи, проход в отель был свободным, я успел на рейс. Один человек, никакой охраны. В чем проблема?" - заключил он.

О персоне: Рассел Кроу

Рассел Кроу - это всемирно известный киноактер, режиссер и продюсер новозеландского происхождения, получивший признание в Голливуде и Австралии.

Рассел Кроу родился 7 апреля 1964 года и признан одним из самых талантливых и харизматичных актеров своего поколения.

Самую большую известность ему принесли роли сильных, драматических и волевых персонажей.

В 2001 году получил "Оскар" в номинации "Лучшая мужская роль" за образ римского полководца Максимуса в культовом историческом фильме "Гладиатор".

Лауреат премий "Золотой глобус" (2002, 2020) и BAFTA (2002).

62-летний актер в настоящее время состоит в отношениях с актрисой Бритни Териот, с которой познакомился на съемках фильма "Разбитый город".

