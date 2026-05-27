"Не лезьте ко мне": Рассел Кроу матом выругался на фанатов

Причиной вспышки эмоций стало слишком навязчивое поведение части поклонников, которые начали толкаться.

https://stars.glavred.info/ne-lezte-ko-mne-rassel-krou-matom-vyrugalsya-na-fanatov-10768046.html Ссылка скопирована

Рассел Кроу матом выругался на фанатов / коллаж: Главред, фото: instagram.com/russellcrowe

Кратко:

Рассел Кроу грубо отреагировал на поведение поклонников

Актер резко призвал фанатов соблюдать порядок и дистанцию

Голливудский актер Рассел Кроу эмоционально отреагировал на поведение поклонников, которые ожидали его возле одного из отелей в Париже. Об инциденте сообщает Deadline.

Звезда фильма "Гладиатор" направлялся в аэропорт, однако решил ненадолго остановиться, чтобы пообщаться с фанатами и раздать автографы. В какой-то момент актер резко призвал собравшихся соблюдать порядок и дистанцию, не скрывая раздражения.

видео дня

По информации издания, причиной вспышки эмоций стало слишком навязчивое поведение части поклонников, которые начали толкаться и нарушать личные границы актера. Очевидцы утверждают, что Кроу использовал нецензурную лексику, пытаясь успокоить толпу.

"Стойте там, где стоите, не лезьте ... ко мне. Я подойду сам. Как только кто-то начнет вести себя по-свински, я сразу уйду. Поняли? Вам ясно?" - обратился Кроу к собравшимся.

Сам артист прокомментировал публикации в соцсетях, отметив, что успешно справился с ситуацией.

"Все получили автографы и селфи, проход в отель был свободным, я успел на рейс. Один человек, никакой охраны. В чем проблема?" - заключил он.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что юморист Максим Галкин в очередной раз заставил соцсети говорить о своей отличной фигуре. В Instagram артист пошутил над хейтерами и честно раскрыл секрет своего столь яркого преображения.

Также Христина Соловий раскрыла изнанку многолетней травли со стороны сталкера, справиться с которым ей помог Святослав Вакарчук. Действия неадекватного фаната, который терроризировал артистку, оборачивались для нее серьезными убытками.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Рассел Кроу Рассел Кроу - это всемирно известный киноактер, режиссер и продюсер новозеландского происхождения, получивший признание в Голливуде и Австралии. Рассел Кроу родился 7 апреля 1964 года и признан одним из самых талантливых и харизматичных актеров своего поколения. Самую большую известность ему принесли роли сильных, драматических и волевых персонажей. В 2001 году получил "Оскар" в номинации "Лучшая мужская роль" за образ римского полководца Максимуса в культовом историческом фильме "Гладиатор". Лауреат премий "Золотой глобус" (2002, 2020) и BAFTA (2002). 62-летний актер в настоящее время состоит в отношениях с актрисой Бритни Териот, с которой познакомился на съемках фильма "Разбитый город".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред