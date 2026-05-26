Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"На последнем издыхании": ослабленный Сильвестр Сталлоне появился с тростью

Виталий Кирсанов
26 мая 2026, 23:43
google news Подпишитесь
на нас в Google
На снимке Сталлоне сидит в кожаном кресле в черном спортивном костюме и заметно опирается на трость.
Сильвестр Сталлоне появился с тростью
Сильвестр Сталлоне появился с тростью / коллаж: Главред, фото: instagram.com/officialslystallone

Кратко:

  • Сильвестр Сталлоне отметил 29-ю годовщину брака
  • Актер впервые выглядит настолько уставшим и ослабленным

Появление Сильвестра Сталлоне с тростью на свежей фотографии вызвало волну тревоги среди поклонников легенды Голливуда. Фанаты всерьез обеспокоены состоянием здоровья актера, которому 6 июля исполнится 80 лет.

Поводом для обсуждений стал снимок в Instagram, опубликованный в честь 29-й годовщины брака Сталлоне с Дженнифер Флавин во время их пребывания в Лондоне. Фото, задуманное как семейный и романтичный кадр, неожиданно привлекло внимание из-за внешнего вида актера.

видео дня

На снимке Сталлоне сидит в кожаном кресле в черном спортивном костюме и заметно опирается на трость, тогда как его супруга позирует рядом в белом наряде с бокалом шампанского.

Как сообщает Radar Online, источники из окружения артиста утверждают, что годы тяжелых съемок, многочисленные травмы и перенесенные операции серьезно сказались на его физическом состоянии. По словам инсайдеров, актер впервые выглядит настолько уставшим и ослабленным.

"Люди знают, что Сильвестр на протяжении многих лет подвергал свое тело настоящим мучениям, снимаясь в боевиках, но то, что он теперь так сильно опирается на трость, действительно потрясло некоторых поклонников. Среди его близких существуют реальные опасения, что многолетние травмы и операции дают о себе знать самым очевидным образом и что он сейчас в буквальном смысле на последнем издыхании", - отметил инсайдер.

Для многих поклонников, привыкших видеть Сталлоне в образах непобедимых героев, таких как Рокки Бальбоа и Джон Рэмбо, новый снимок стал напоминанием о возрасте и последствиях десятилетий напряженной работы в киноиндустрии.

Сильвестр Сталлоне появился с тростью
Сильвестр Сталлоне появился с тростью / Фото: instagram.com/officialslystallone

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что музыкант Филипп Коляденко поделился подробностями взаимоотношений со своим знаменитым отцом, шоуменом Димой Коляденко. Артист объяснил, почему в творческих вопросах давно не прибегает к советам отца и не помогает ему.

Российский певец-путинист Филипп Киркоров сообщил, что не поддерживает связь с одноклассниками, которые сильно завидовали ему в школе. Артист предполагает, что причиной такого отношения стала его золотая медаль.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Сильвестр Сталлоне

Сильвестр Сталлоне - американский актёр, кинорежиссёр, сценарист и продюсер. За свою актёрскую карьеру снялся более чем в 50 фильмах, в том числе в сериях фильмов "Рокки" (1976—2018), "Рэмбо" (1982—2019), "Неудержимые" (2010—2023) и "План побега" (2013—2019). К первым трём он также приложил руку в качестве сценариста, режиссёра и продюсера.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
шоу-бизнес Сильвестр Сталлоне новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Секретные крылья": Силы беспилотных систем парализовали снабжение оккупантов на юге

"Секретные крылья": Силы беспилотных систем парализовали снабжение оккупантов на юге

00:41Украина
В Украине назвали новые варианты перемирия с Россией — что предлагают Кремлю

В Украине назвали новые варианты перемирия с Россией — что предлагают Кремлю

22:26Мир
500 объектов: Украина определила цели для ударов по Беларуси в случае наступления

500 объектов: Украина определила цели для ударов по Беларуси в случае наступления

19:57Война
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на завтра, 27 мая: Свиньям - разногласия, Змеям - подвох

Китайский гороскоп на завтра, 27 мая: Свиньям - разногласия, Змеям - подвох

"Не помогаем": сын Коляденко сделал признание про отношения с отцом

"Не помогаем": сын Коляденко сделал признание про отношения с отцом

В жизни начнется "белая полоса": четыре знака зодиака на пороге больших перемен

В жизни начнется "белая полоса": четыре знака зодиака на пороге больших перемен

Гороскоп на завтра, 27 мая: Ракам — счастливые моменты, Тельцам — напряжение

Гороскоп на завтра, 27 мая: Ракам — счастливые моменты, Тельцам — напряжение

"Все умирает": известный певец жестко высказался о состоянии Повалий

"Все умирает": известный певец жестко высказался о состоянии Повалий

Последние новости

00:41

"Секретные крылья": Силы беспилотных систем парализовали снабжение оккупантов на юге

26 мая, вторник
23:43

"На последнем издыхании": ослабленный Сильвестр Сталлоне появился с тростью

22:51

Черешня больше никогда не будет червивой: как спасти урожай от вишневой мухи

22:41

Денежный успех уже на пороге: четырем знакам зодиака повезет больше всех

22:26

В Украине назвали новые варианты перемирия с Россией — что предлагают Кремлю

Помощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина "вытаскивают" тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываютсяПомощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина «вытаскивают» тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываются
22:13

Эффект за 2 минуты: как избавиться от мух в доме с помощью простого метода

21:47

Два простых предмета гарантированно спасут от клещей: что советуют сделать лесники

21:42

Известный украинский актер поразил похудением на 40 кг: фото до и после

21:41

Сигналы, которые замечают единицы: как на самом деле извиняются котыВидео

Реклама
21:34

Допьете или выльете — сколько дней хранится открытое вино разных сортов

21:25

Кондиционер не нужен: немецкий способ охладить воздух без электричества

21:22

Чтобы оборачивались мужчины: дизайнер назвал стильные акценты

21:11

Усиление мобилизации в Украине: увеличилось ли количество групп ТЦК в Черкасской области

21:03

Избранники судьбы: рожденные в какие три месяца обладают сильной защитой

20:46

Вирусный лайфхак с фольгой возле Wi-Fi-роутера: действительно ли он работает

20:41

"Половина умерла уже": Киркоров пожаловался на завистливых одноклассников

20:15

Не камыш и не тростник: как на самом деле называют растение с коричневой "сосиской"

20:12

Без всякой химии: муравьи навсегда забудут дорогу к растениям

19:57

500 объектов: Украина определила цели для ударов по Беларуси в случае наступления

19:45

Польша запустит производство ракет Patriot с одобрения США - детали

Реклама
19:19

В Украине одобрили резкое повышение тарифов на свет — что изменится и для кого

19:12

Гендиректор назвал привычки, которые незаметно опустошают кошелек

19:10

Очередные обстрелы Киева: Денисенко предупредил, к чему готовится Кремльмнение

19:08

Две ложки под куст: простая подкормка, которая увеличит урожай голубики

19:01

Забытое украинское слово "стрих": что оно на самом деле означает

18:44

Кому 27 мая молиться об исцелении от тяжелых болезней: какой церковный праздник

18:34

"Туман в голове": где в Украине находится самое опасное подземелье на планетеВидео

18:25

Соседка "из ада" 15 лет заставляла пару бояться выходить из дома

18:16

"Вас не вылечит": Бадоев вышел с заявлением по поводу "романа" с Барских

18:06

Почему калина под окном может вызвать слезы: старинные украинские поверья

17:44

Взрывы в Житомирской области: в ОВА раскрыли последствия ночной атаки врага

17:39

Почему на шоколаде появляется белый налет и можно ли его есть: ответ точно удивит

17:31

Беларусь заявила об атаке более сотни дронов из Украины – в ГПСУ сделали заявление

17:27

Что делать, если ребенок не хочет чистить зубы: мама-стоматолог поделилась советами

17:23

"Не помогаем": сын Коляденко сделал признание про отношения с отцом

17:12

Мужчина нашел сумку, набитую деньгами, а позже оказался в полиции

17:03

Будут ли удары по Киеву, которыми угрожает РФ, ежедневными: что ответили в Кремле

17:01

Курс валют изменится: что будет с долларом и евро 27 мая

16:47

НДС на посылки из-за границы до 150 евро пока не будет: депутаты проголосовали

16:39

РФ ударила по Запорожью: количество жертв резко возросло, в городе пожары

Реклама
16:29

Как самостоятельно накраситься на выпускной: результат как у визажистаВидео

16:27

Украинцы стремительно беднеют: от каких продуктов вынуждены отказываться граждане

16:21

Зачем на самом деле в лифте нужно зеркало: настоящая причина удивит многих

16:15

Отвалился: у Волочковой случился конфуз прямо на сценеВидео

15:57

Будет ли Россия бить по правительственному кварталу в Киеве – в Госдуме ответили

15:38

Найдена скрытая настройка iPhone, которая может снижать скорость интернета

15:23

Одинокий пельмень в кастрюле: сына фигуриста РФ жестко высмеяли за "талант"Видео

15:11

Ночью может быть новая ракетная атака на Украину: мониторы назвали возможные цели

15:00

Новый рецепт горячих бутербродов за 17 минут - проще не бывает

14:56

Врежет сильное похолодание: синоптик назвала точную дату

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ХарьковаНовости ОдессыНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять