"На последнем издыхании": ослабленный Сильвестр Сталлоне появился с тростью

Сильвестр Сталлоне появился с тростью

Появление Сильвестра Сталлоне с тростью на свежей фотографии вызвало волну тревоги среди поклонников легенды Голливуда. Фанаты всерьез обеспокоены состоянием здоровья актера, которому 6 июля исполнится 80 лет.

Поводом для обсуждений стал снимок в Instagram, опубликованный в честь 29-й годовщины брака Сталлоне с Дженнифер Флавин во время их пребывания в Лондоне. Фото, задуманное как семейный и романтичный кадр, неожиданно привлекло внимание из-за внешнего вида актера.

На снимке Сталлоне сидит в кожаном кресле в черном спортивном костюме и заметно опирается на трость, тогда как его супруга позирует рядом в белом наряде с бокалом шампанского.

Как сообщает Radar Online, источники из окружения артиста утверждают, что годы тяжелых съемок, многочисленные травмы и перенесенные операции серьезно сказались на его физическом состоянии. По словам инсайдеров, актер впервые выглядит настолько уставшим и ослабленным.

"Люди знают, что Сильвестр на протяжении многих лет подвергал свое тело настоящим мучениям, снимаясь в боевиках, но то, что он теперь так сильно опирается на трость, действительно потрясло некоторых поклонников. Среди его близких существуют реальные опасения, что многолетние травмы и операции дают о себе знать самым очевидным образом и что он сейчас в буквальном смысле на последнем издыхании", - отметил инсайдер.

Для многих поклонников, привыкших видеть Сталлоне в образах непобедимых героев, таких как Рокки Бальбоа и Джон Рэмбо, новый снимок стал напоминанием о возрасте и последствиях десятилетий напряженной работы в киноиндустрии.

О персоне: Сильвестр Сталлоне Сильвестр Сталлоне - американский актёр, кинорежиссёр, сценарист и продюсер. За свою актёрскую карьеру снялся более чем в 50 фильмах, в том числе в сериях фильмов "Рокки" (1976—2018), "Рэмбо" (1982—2019), "Неудержимые" (2010—2023) и "План побега" (2013—2019). К первым трём он также приложил руку в качестве сценариста, режиссёра и продюсера.

