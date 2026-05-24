"Через влиятельных друзей": Соловий призналась, от кого ее спас Вакарчук

Певец помог Христине Соловий избавиться от большой проблемы.

Христина Соловий і Святослав Вакарчук

Популярная певица Христина Соловий откровенно рассказала о тяжелой ситуации, из которой ее спас Святослав Вакарчук. В программе "Ближче до зірок" артистка призналась, что несколько лет ее преследовал сталкер.

По словам Соловий, ее положение было по-настоящему плачевным. Неизвестный преследователь не только доставлял ей неудобства, но и приносил убытки, бронируя билеты на концерты певицы. Из-за этого со знаменитостью не хотели работать организаторы.

Христина Соловий / фото: instagram.com, Христина Соловий

"Он терроризировал не только меня, а всю команду. Он писал программы, которые бронируют билеты на все мои концерты. Потому что их невозможно было приобрести. И мы их отменяли. Организаторы просто не хотели со мной связываться. Это был очень тяжелый период", — поделилась Христина.

В конце концов певица решилась обратиться за помощью к Святославу Вакарчуку. Только благодаря его влиянию и связям преследователя удалось угомонить, и артистка смогла вздохнуть спокойно.

Святослав Вакарчук / фото: instagram.com, Святослав Вакарчук

"Очень помог решить этот вопрос Святослав через своих влиятельных друзей. И я очень рада, что это закончилось, потому что сейчас я уже не со страхом об этом рассказываю", — высказалась Соловий.

Также исполнительница сообщила, что до сих пор выплачивает Вакарчуку долг в размере 27 тысяч долларов, которые он вложил в ее карьеру.

Кристина Соловий / инфографика: Главред

О персоне: Кристина Соловий Кристина Соловий — украинская певица, автор-исполнительница песен. Видеоклип "Держи" принес Кристине настоящий дебют, войдя в список самых популярных украинских музыкальных видео на YouTube. Клип получил более 54 млн. просмотров и сделал певицу призером на премию YUNA-2016 в номинации "Культура и Музыка". Кристина Соловий — первая артистка, продюсером которой стал Святослав Вакарчук.

