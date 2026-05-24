"Через влиятельных друзей": Соловий призналась, от кого ее спас Вакарчук

Кристина Трохимчук
24 мая 2026, 18:05
Певец помог Христине Соловий избавиться от большой проблемы.
Христина Соловий и Святослав Вакарчук
Христина Соловий и Святослав Вакарчук / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Христина Соловий, Святослав Вакарчук

Вы узнаете:

  • Христину Соловий преследовали
  • Как ей помог Святослав Вакарчук

Популярная певица Христина Соловий откровенно рассказала о тяжелой ситуации, из которой ее спас Святослав Вакарчук. В программе "Ближче до зірок" артистка призналась, что несколько лет ее преследовал сталкер.

По словам Соловий, ее положение было по-настоящему плачевным. Неизвестный преследователь не только доставлял ей неудобства, но и приносил убытки, бронируя билеты на концерты певицы. Из-за этого со знаменитостью не хотели работать организаторы.

Кристина Соловий - личная жизнь
Христина Соловий - отношения со Святославом Вакарчуком / фото: instagram.com, Христина Соловий

"Он терроризировал не только меня, а всю команду. Он писал программы, которые бронируют билеты на все мои концерты. Потому что их невозможно было приобрести. И мы их отменяли. Организаторы просто не хотели со мной связываться. Это был очень тяжелый период", — поделилась Христина.

В конце концов певица решилась обратиться за помощью к Святославу Вакарчуку. Только благодаря его влиянию и связям преследователя удалось угомонить, и артистка смогла вздохнуть спокойно.

Святослав Вакарчук
Как Святослав Вакарчук помог Христине Соловий / фото: instagram.com, Святослав Вакарчук

"Очень помог решить этот вопрос Святослав через своих влиятельных друзей. И я очень рада, что это закончилось, потому что сейчас я уже не со страхом об этом рассказываю", — высказалась Соловий.

Также исполнительница сообщила, что до сих пор выплачивает Вакарчуку долг в размере 27 тысяч долларов, которые он вложил в ее карьеру.

Кристина Соловий
Кристина Соловий / инфографика: Главред

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что Снежана Онопко нацелилась на возвращение былой славы, но попала в скандал. Одна из самых успешных украинских моделей нулевых воспользовалась услугами агентства российской блогерши Полины Ниоли и поразила своим истощенным видом в Каннах.

Также Алина Гросу, которая недавно впервые стала мамой, заговорила об изнанке своего замужества и ссорах с супругом. По мнению звезды, в обществе принято считать, будто люди искусства попросту не способны на стабильные и крепкие отношения.

О персоне: Кристина Соловий

Кристина Соловий — украинская певица, автор-исполнительница песен. Видеоклип "Держи" принес Кристине настоящий дебют, войдя в список самых популярных украинских музыкальных видео на YouTube. Клип получил более 54 млн. просмотров и сделал певицу призером на премию YUNA-2016 в номинации "Культура и Музыка". Кристина Соловий — первая артистка, продюсером которой стал Святослав Вакарчук.

Макрон впервые с 2022 года позвонил Лукашенко — о чем говорили

Температура опустится до +3: Украину накроет сильное похолодание

Под Москвой вспыхнул масштабный пожар: СБУ разнесла ключевую нефтестанцию ​​РФ

Перец мгновенно пойдет в рост: чем подкормить после высадки в грунт

Усик победил Верховена в 11 раунде нокаутом: хронология боя

Окна будут сиять месяцами: что добавить в воду для мытья

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика с собакой за 39 с

Кошмарная ночь в Киеве - массированный удар ракетами и дронами, есть разрушения

5 вещей, которых у аккуратных людей никогда не бывает в ванной

