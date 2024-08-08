Не хуже Мишиной: участник "Холостячки" впервые показал невесту

Евгений Ковтуненко похвастался новой избранницей.

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Евгений Ковтуненко из Холостячки показал новую девушку / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kov2nenko

Юрист и бизнесмен Евгений Ковтуненко был одним из фаворитов украинской актрисы Ксении Мишиной на романтическом реалити-шоу Холостячка. Он выбыл из битвы за сердце артистки всего за несколько шагов до финала.

Впрочем, личная жизнь, по словам самого Ковтуненко, у него сложилась более чем счастливо. Недавно в своем блоге в Instagram он познакомил подписчиков с новой возлюбленной.

Бизнесмен отметил, что его избранница - личность непубличная, занимается бизнесом по производству и продаже украшений для волос в форме бантов. Тем не менее Ковтуненко не сдержался, и показал свою "Марусю" в день их юбилея - пара вместе 5 месяцев.

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"Это самая мудрая женщина в мире - потому что я иногда не знаю как она меня вывозит. Мы познакомились в декабре, но встретились впервые 8 марта. Она просто невероятная", - признается Евгений Ковтуненко.

Евгений Ковтуненко из Холостячки показал новую девушку / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kov2nenko

Что такое Холостячка? Холостячка - романтическое реалити-шоу от СТБ, женская версия проекта "Холостяк" (украинская адаптация американского шоу свиданий "The Bachelor"). Первый сезон вышел в 2020 году. Его главной героиней стала украинская актриса Ксения Мишина. В 2021 году зрители увидели второй сезон шоу с певицей Златой Огневич в главной роли.

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