"Не думал, что это настолько серьезно": у Романа Сасанчина проблемы со здоровьем

Молодой певец столкнулся с проблемой, которую не смог игнорировать без сильной боли.

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Роман Сасанчин рассказал про проблемы со спиной / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sasanchyn_official

21-летний украинский певец, победитель проектов Голос. Діти и Голос країни, Роман Сасанчин признался, что имеет проблемы со здоровьем, которые в последнее время заставили его всерьез задуматься о собственной безопасности.

Так в своем блоге в Instagram он рассказал, что мучается болями в спине. Раньше артист пытался игнорировать этот неприятный симптом, но болевые ощущения со временем лишь усиливались.

"Никогда не мог подумать, что это может быть настолько серьезно и необходимо. Проблемы, которые появились со спиной, уже слишком сильно дали о себе знать, и тут я уже, честно говоря, задумался", - пишет Сасанчин.

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Сейчас певец работает над устранением этой проблемы. Он доверился лечебным массажам, и, похоже, уже явственно ощутил их первые результаты. Теперь забота о своем здоровье не кажется Роману "фигней и ненужной".

Роман Сасанчин рассказал про проблемы со спиной / instagram.com/sasanchyn_official

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