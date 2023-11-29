Скандально известная поп-певица родом из Киева Анна Седокова(которая несколько лет пропела в украинском герлз-бенде "Виа Гра", а сейчас ни слова не говорит про войну, которую Кремль развязал против Украины) решила жить "для себя, а не для семьи".
По информации пропагандистского издания Стархит, за три года брака баскетболист Янис Тимма и Седокова не раз расставались и ссорились публично. Теперь же Седокова, судя по всему, решила расстаться окончательно.
"Я не могу сейчас четко обозначить, какой у нас этап отношений. Я приняла те решения, которые, возможно, не суперклассные для семьи, но зато хорошие для меня. В этот момент я выбрала себя и не стала делать что-то ради семьи. Считаю, что это нужно было делать всегда, нужно было научиться этому раньше", — заявила предательница.
По словам российского пиарщика Ивана Ирбиса, Седокова активно ищет того, кто будет прилично ее финансировать.
"Она расстанется со своим Янисом, она его бросит, потому что она никогда в жизни не будет с мужчиной, который не может делать финансовых вливаний в ее музыкальные проекты, в ее лакшери-жизнь", — такой вывод сделал пиар-менеджер Иван Ирбис.
Напомним,