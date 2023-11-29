УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
  1. Главная
  3. Stars

Не будет жить с тем, кто не платит: Седокова ушла от мужа

Алена Кюпели
29 ноября 2023, 11:25
Анна Седокова
Анна Седокова / коллаж: Главред, фото: t.me/secretanna

Скандально известная поп-певица родом из Киева Анна Седокова(которая несколько лет пропела в украинском герлз-бенде "Виа Гра", а сейчас ни слова не говорит про войну, которую Кремль развязал против Украины) решила жить "для себя, а не для семьи".

По информации пропагандистского издания Стархит, за три года брака баскетболист Янис Тимма и Седокова не раз расставались и ссорились публично. Теперь же Седокова, судя по всему, решила расстаться окончательно.

"Я не могу сейчас четко обозначить, какой у нас этап отношений. Я приняла те решения, которые, возможно, не суперклассные для семьи, но зато хорошие для меня. В этот момент я выбрала себя и не стала делать что-то ради семьи. Считаю, что это нужно было делать всегда, нужно было научиться этому раньше", — заявила предательница.

видео дня

По словам российского пиарщика Ивана Ирбиса, Седокова активно ищет того, кто будет прилично ее финансировать.

"Она расстанется со своим Янисом, она его бросит, потому что она никогда в жизни не будет с мужчиной, который не может делать финансовых вливаний в ее музыкальные проекты, в ее лакшери-жизнь", — такой вывод сделал пиар-менеджер Иван Ирбис.

Напомним,

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Реклама

Главное за день

Что меняется с 1 декабря: проверки бизнеса, новый формат уплаты единого налога и субсидии в Пенсионном

Что меняется с 1 декабря: проверки бизнеса, новый формат уплаты единого налога и субсидии в Пенсионном

11:30 Украина
На Херсонщине ВСУ ударили по зданию, где проходило совещание топ-оккупантов

На Херсонщине ВСУ ударили по зданию, где проходило совещание топ-оккупантов

11:26 Украина
Территории в обмен на вступление в НАТО: Кулеба прокомментировал компромисс с Россией

Территории в обмен на вступление в НАТО: Кулеба прокомментировал компромисс с Россией

11:22 Политика
Все главные новости

Последние новости

11:30

Что меняется с 1 декабря: проверки бизнеса, новый формат уплаты единого налога и субсидии в Пенсионном

11:26

На Херсонщине ВСУ ударили по зданию, где проходило совещание топ-оккупантовФото

11:25

Не будет жить с тем, кто не платит: Седокова ушла от мужа

11:25

Угроза окружения Купянска: эксперт назвал вероятное направление удара РФ

11:22

Территории в обмен на вступление в НАТО: Кулеба прокомментировал компромисс с Россией

Война не закончится в 2024-м, разрушенных до основания городов, как Бахмут, станет больше – ТукаВойна не закончится в 2024-м, разрушенных до основания городов, как Бахмут, станет больше – Тука
11:09

Хотели атаковать военный аэродром: в ВСУ рассказали о ночной атаке дронов на Хмельнитчине

10:32

Гороскоп Таро на декабрь 2023: Весам - новость, Стрельцам - любовь, Скорпионам - счастьеВидео

10:29

Враг применяет раненых как "живой щит": офицер ВСУ раскрыл потери россиян

09:53

Угроза спецопераций агентуры РФ: генерал СБУ оценил отравление жены Буданова

Реклама
09:53

Шаг вперед для Украины: полковник ВСУ сообщил, от чего будет зависеть победа

09:11

Температурные "качели", метели, туманы: какой будет погода в декабре 2023

09:00

Фронт на севере станет для России новой Чернобаевкой - ЧерникЭксклюзив

08:58

Генерал-разведчик раскрыл сценарий отравления руководства ГУР и жены Буданова

08:17

"Личная месть": экс-глава СВР рассказал, кто и зачем отравил жену Буданова

08:15

Лунный календарь 30 ноября 2023 года: пассивная энергетика суток принесет конфликты

08:10

Ценой жизни украинцев Запад рассчитывает на собственную жизньмнение

08:05

Наступление ВСУ на Мелитополь: украинская армия продвинулась вперед – ISW

07:37

Гороскоп на декабрь 2023 для Рыб: новые мечты, премия и хорошие новостиВидео

07:31

Был лицом пропаганды: в Украине "самоликвидировался" генерал-майор армии РФ

06:58

ВСУ атаковали на левом берегу Херсонщины: в ISW раскрыли подробности

Реклама
06:10

Как мы ведем самую масштабную войну на континенте за последние восемьдесят летмнение

05:31

Что ждет Козерогов в декабре 2023 года: гороскоп от Анжелы ПерлВидео

05:05

Волшебное бикини: звезда "Зачарованных" похвасталась наливными формами на пляже

04:40

Безумный Киркоров назвал свои переделанные ягодицы "моим алмазом"

04:00

Уникальная оптическая иллюзия: только самые умные могут найти животное за 11 секунд

03:30

Как убрать остроту в борще: 5 способов смягчить вкус переперченного блюда

02:45

Нет пути к быстрой победе: появился тревожный прогноз по срокам окончания войны

02:10

Мужчина рассказал гениальный метод, как быстро разморозить лобовое стекло автомобиля

01:34

Как почистить ковры в домашних условиях: 2 ингредиента, которые есть у вас на кухне

00:49

Зеленский стал "Мечтателем года" по версии Politico

00:36

Впервые за 6 лет: экс-жена мэра Кличко вернулась в Украину

00:13

"Чудотворный напиток": чем полезна вода с чесноком натощак и как ее приготовить

00:06

Ответ на блокаду границы: украинцы в Польше блокируют дороги

28 ноября, вторник
23:44

Почему София Ротару стала затворницей и перестала появляться на публике - СМИ

23:05

Загорелый дубайский патриот: путиниста Газманова сфотографировали на пляже курорта

22:54

Радость ещё догонит: трем знака зодиака повезет до конца года

22:47

Повесился бывший жених Волочковой

22:45

Деньги от продажи Абрамовичем "Челси" хотели отдать Израилю, а не Украине - Telegraph

22:33

Это последний: Энрике Иглесиас огорошил поклонников неприятной новостью

22:08

Для Украины приняли важное решение: что будет с отключениями света

Реклама
21:47

Что будет с курсом доллара до конца осени: эксперт пояснил, чего ждать украинцам

20:47

Зеленский собрал военное руководство на срочную Ставку: тяжелая ситуация в Донецкой области

20:31

Украину накрывает новый циклон: будут бушевать метели, снегопады и штормовой ветер

20:29

Дефицит продуктов и подорожание: что будет с ценами в Украине до конца года

20:24

"Продвижение очень тяжелой ценой": боец "Легиона Свободы" раскрыл ситуацию под Мелитополем

20:16

Гороскоп на декабрь 2023 для Водолеев: рост доходов, хорошие новости и переменыВидео

19:55

Мышьяк или таллий: токсиколог раскрыл детали отравления жены начальника ГУР

19:15

В Украине поменяют правила сдачи экзаменов на водительские права: когда стартует проект

19:10

Что происходит на левом берегу Херсона: краткий обзормнение

18:47

"Используют приманку": в ВСУ рассказали о новой тактике оккупантов под Бахмутом

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Рецепты
Легкие десертыЗакускиСалатыПростые блюда
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Персоны
Алексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять