Наташу Королеву жестко опустили на элитном банкете в России

При входе на элитную вечеринку некий Валера сначала пару раз пихнул локтем Королеву, словно она рядовая прислуга.

Наташа Королева / скриншот

Певица Наташа Королева, которая открыто поддержала вторжение войск России и убийства украинцев, покапал в скандал.

В день рождения российской блогерши Королеву жестко опустили. Из-за своего нелепого поступка артистку, которая оказалась предательницей родины, опозорили по полной программе.

При входе на элитную вечеринку некий Валера сначала пару раз пихнул локтем Королеву, словно она рядовая прислуга, которая путается под ногами.

Позже мужчина совсем гордо проигнорировал возмущения певицы и даже не посмотрел на нее.

Наташу Королеву унизили на светской тусовке в России / скриншот

Путиниста Тарзана, который является супругом Королевой, рядом не оказалось. Так что наказать обидчика все равно было некому.

А улыбка Королевой, после выходки мужчины, сменилась на дикий гнев.

Напомним, ранее мама певицы Наташи Королевой, много лет проживающая в Майами, посетила концерт украинской певицы Ирины Билык.

Людмила Порывай встретилась с Билык и певица высказалась грубо в адрес путиниста Сергея Глушко, который яро поддерживает террор президента РФ и войну в Украине.

Также сообщалось, что певица украинского происхождения Наташа Королева поделилась очередным нелепым видео из своей жизни, за что тут же была высмеяна. Она решила поздравить всех с Днем семьи видеороликом, на котором вместе с сыном поет, а ее муж танцует.

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