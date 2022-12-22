Российская певица дико опозорила Королеву на сцене

Певица Валерия выдала свое истинное отношение к Королевой и Тарзану.

Королева, Тарзан, Валерия / скриншот, соцсети,

Российская певица Валерия, которая активно поддерживает диктатора Владимира Путина и войну в Украине, опустила при всех певицу Наташу Королеву.

Наташа Королева и Сергей Глушко в браке уже много лет.

В одном из российски шоу во время выступления "Попугая" члены жюри долго гадали, кто же скрывается под костюмом. Разгадать было очень сложно. Артист ничем себя не выдал: ни жестами, ни манерой пения.

Странные и нелепые телодвижения "Попугая" заставили всех заподозрить, что это Тарзан. Но участник шоу никак не подходил под параметры слишком крупного мужчины. Тогда было решено, что это может быть супруга Сергея Глушко, Наташа Королева.

И тут Валерия выдала свое истинное отношение к паре. Певица с ехидной улыбочкой заявила:

"Нужно иметь хорошее чувство юмора, чтобы жить с Тарзаном", - заявила она и опозорила Королеву.

Напомним, ранее мама певицы Наташи Королевой, много лет проживающая в Майами, посетила концерт украинской певицы Ирины Билык.

Людмила Порывай встретилась с Билык и певица высказалась грубо в адрес путиниста Сергея Глушко, который яро поддерживает террор президента РФ и войну в Украине.

Также сообщалось, что певица украинского происхождения Наташа Королева поделилась очередным нелепым видео из своей жизни, за что тут же была высмеяна. Она решила поздравить всех с Днем семьи видеороликом, на котором вместе с сыном поет, а ее муж танцует.

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