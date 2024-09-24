Наташа Королева опозорила свою беззубую невестку - что произошло

Предательница показала невестку "во всей красе".

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Наташа Королева уехала на Мальдивы / коллаж: Главред, фото: instagram.com/koroleva__star/, instagram.com/melissa_foxs_/

Российская певица Наташа Королева, которая родом из Украины, но живет в стране-террористе РФ, отправилась в свадебное путешествие на Мальдивы с сыном Архипом и его новоиспеченной женой Мелиссой.

На своей странице в соцсетях Мелисса показала кадры из путешествия, которые ей сделала свекровь.

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Девушка позировала на балконе отеля в кофте в полоску и широком джинсовом комбинезоне. Но внимание пользователей привлекло отсутствие переднего зуба у Мелиссы, что возмутило пользователей сети.

"Мальдивы, Мальдивы! К рыбам, к рыбам", - отметила невестка предательницы.

Невестка Наташи Королевой на Мальдивах / фото: скрин instagram.com/melissa_foxs_/

Кто такая Наташа Королева Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву. 12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.

Наташа Королева - последние новости по теме

Отметим, недавно Наташа Королева попала в очередной скандал, кажется, ей обьявили своеобразный бойкот. Артистку вырезали из трансляции праздничного концерта в Кремле.

А также появилась информация, что у мужа Наташи Королевой Тарзана начались проблемы в работе и спектакли с его участием начали отменять.

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