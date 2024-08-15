Наталья Могилевская впервые показала своего мужа и оставила послание

Наталья Могилевская показала нежные объятия с возлюбленным в новом клипе.

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Наталья Могилевская представила новый клип / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/

Украинская певица Наталья Могилевская, которая ранее раскрыла тайну о том, что удочерила двух девочек, а также находится в отношениях, не показывает лицо своего избранника.

Сегодня, 15 августа, артистка представила свой новый клип на песню "День рождения каждый день", которую посвятила мужу Валентину.

"Эта песня – подарок тебе, мой милый", – заявила Наталья.

В клипе появился не только Валентин, но и приемные дочери

"У меня день рождения каждый день, потому что рядом тот, кто из всех людей дарит ощущение сказочности жизни, и сомнения нет, что это она любовь", - идется в песне.

Наталья Могилевская инфографика / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Могилевская? Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).

Наталья Могилевская - последние новости по теме

Отметим, Наталья Могилевская не перестает удивлять своими добрыми делами, недавно артистка приютила восемь котят, которых нашла возле супермаркета, и искала для них хозяев. В этот раз Могилевская решила помочь еще одному котенку.

А также Наталья Могилевская показала подарок для младшей дочери Софии. Как рассказала Наталья, девочка спит рядом с ней в комнате и пришло время приобрести для нее кроватку побольше. Могилевская выбрала кровать со спортивной площадкой, поэтому София из нее просто не вылезает.

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