Наталья Могилевская впервые показала своего мужа и оставила послание

Украинская певица Наталья Могилевская, которая ранее раскрыла тайну о том, что удочерила двух девочек, а также находится в отношениях, не показывает лицо своего избранника.
Сегодня, 15 августа, артистка представила свой новый клип на песню "День рождения каждый день", которую посвятила мужу Валентину.
"Эта песня – подарок тебе, мой милый", – заявила Наталья.
В клипе появился не только Валентин, но и приемные дочери
"У меня день рождения каждый день, потому что рядом тот, кто из всех людей дарит ощущение сказочности жизни, и сомнения нет, что это она любовь", - идется в песне.
Кто такая Наталья Могилевская?
Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).
Наталья Могилевская - последние новости по теме
Отметим, Наталья Могилевская не перестает удивлять своими добрыми делами, недавно артистка приютила восемь котят, которых нашла возле супермаркета, и искала для них хозяев. В этот раз Могилевская решила помочь еще одному котенку.
А также Наталья Могилевская показала подарок для младшей дочери Софии. Как рассказала Наталья, девочка спит рядом с ней в комнате и пришло время приобрести для нее кроватку побольше. Могилевская выбрала кровать со спортивной площадкой, поэтому София из нее просто не вылезает.
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