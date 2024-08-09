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"Это постоянный круг": Наталья Могилевская столкнулась с трудностями

Элина Чигис
9 августа 2024, 08:56
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Наталья Могилевская начинает работу над тем, чтобы разобраться, почему она не может похудеть.
Наталья Могилевская
Наталья Могилевская решила разобраться в проблемах с весом / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/

Украинская певица Наталья Могилевская ранее объявила марафон "Богиня ко дню рождения", но артистке так и не удалось похудеть.

На своей странице в Instagram Наталья рассказала, что ее планы провалились и отметила, что попытка была слишком дерзкой.

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"Марафон "Богиня ко дню рождения" провалился. Я уверена, что счастливая женщина некрасивой не бывает! Моя попытка выучить за месяц такой важный вопрос, как худеть или нет и если худеть, то как была слишком быстрой и дерзкой", – сказала Могилевская.

Также Наталья добавила, что во время похудения сначала сбросила 3 ​​кг, но затем снова их набрала.

"У меня вопрос: почему миллионы женщин по всему миру сначала сбрасывают вес, дальше снова набирают? И это постоянный круг", – отметила певица.

Теперь же звезда планирует разобраться, почему все так происходит.

Наталья Могилевская инфографика
Наталья Могилевская инфографика / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Могилевская?

Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).

Наталья Могилевская - последние новости по теме

Отметим, Наталья Могилевская не перестает удивлять своими добрыми делами, недавно артистка приютила восемь котят, которых нашла возле супермаркета, и искала для них хозяев. В этот раз Могилевская решила помочь еще одному котенку.

А также Наталья Могилевская показала подарок для младшей дочери Софии. Как рассказала Наталья, девочка спит рядом с ней в комнате и пришло время приобрести для нее кроватку побольше. Могилевская выбрала кровать со спортивной площадкой, поэтому София из нее просто не вылезает.

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