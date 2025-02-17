Наталья Могилевская призналась, почему не показывает своего мужа - детали

Муж Натальи Могилевской удивляет своей стойкостью.

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Наталья Могилевская - личная жизнь / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталья Могилевская

Вы узнаете:

Муж Натальи Могилевской не хочет показывать свою лицо

Певица рассказала, какие у нее отношения в браке

Украинская известная певица Наталья Могилевская рассказала, что ее муж Валентин не желает быть публичным человеком.

В интервью для ТЕТ певица отметила, что она прекрасно смотрится вместе со своим избранником.

"Мой любимый не хочет, я уважаю его решение. Он не публичный человек, хотя он очень симпатичный и мы классно смотримся рядом", – поделилась Наталья.

Оказывается, избранник Могилевской посещает почти все ее спектакли.

"Он был на примерно 150 моих спектаклях. Иногда он стоя смотрит, потому что нет билетов. Я не знаю, как он это выдержал, это любовь точно", – рассказала артистка.

Также певица поделилась, что страшная война в Украине принесла ей не только ужас, но и любовь.

"Эта война ужасная, страшная. Она вместе с тем ужасом, что принесла, принесла самое большое счастье в жизни мне, самую большую любовь, единство, милосердие", – подытожила Могилевская.

Наталья Могилевская / Инфографика: Главред

Напомним, Наталья Могилевская во время полномасштабной войны не только встретила своего возлюбленного, но и удочерила двоих девочек – Мишель и Софию. Артистка долго скрывала, что стала мамой, но все же в Сети опубликовали видео, как она проводила время с детьми, после чего певица сделала публичное заявление.

Смотрите видео интервью Натальи Могилевской:

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Наталья Могилевская - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, Наталья Могилевская не перестает удивлять своими добрыми делами, недавно артистка приютила восемь котят, которых нашла возле супермаркета, и искала для них хозяев. В этот раз Могилевская решила помочь еще одному котенку.

А также Наталья Могилевская показала подарок для младшей дочери Софии. Как рассказала Наталья, девочка спит рядом с ней в комнате и пришло время приобрести для нее кроватку побольше. Могилевская выбрала кровать со спортивной площадкой, поэтому София из нее просто не вылезает.

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Кто такая Наталья Могилевская? Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).

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