Наталья Могилевская призналась, почему не показывает своего мужа - детали

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Украинская известная певица Наталья Могилевская рассказала, что ее муж Валентин не желает быть публичным человеком.
В интервью для ТЕТ певица отметила, что она прекрасно смотрится вместе со своим избранником.
"Мой любимый не хочет, я уважаю его решение. Он не публичный человек, хотя он очень симпатичный и мы классно смотримся рядом", – поделилась Наталья.
Оказывается, избранник Могилевской посещает почти все ее спектакли.
"Он был на примерно 150 моих спектаклях. Иногда он стоя смотрит, потому что нет билетов. Я не знаю, как он это выдержал, это любовь точно", – рассказала артистка.
Также певица поделилась, что страшная война в Украине принесла ей не только ужас, но и любовь.
"Эта война ужасная, страшная. Она вместе с тем ужасом, что принесла, принесла самое большое счастье в жизни мне, самую большую любовь, единство, милосердие", – подытожила Могилевская.
Напомним, Наталья Могилевская во время полномасштабной войны не только встретила своего возлюбленного, но и удочерила двоих девочек – Мишель и Софию. Артистка долго скрывала, что стала мамой, но все же в Сети опубликовали видео, как она проводила время с детьми, после чего певица сделала публичное заявление.
Смотрите видео интервью Натальи Могилевской:
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Наталья Могилевская - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, Наталья Могилевская не перестает удивлять своими добрыми делами, недавно артистка приютила восемь котят, которых нашла возле супермаркета, и искала для них хозяев. В этот раз Могилевская решила помочь еще одному котенку.
А также Наталья Могилевская показала подарок для младшей дочери Софии. Как рассказала Наталья, девочка спит рядом с ней в комнате и пришло время приобрести для нее кроватку побольше. Могилевская выбрала кровать со спортивной площадкой, поэтому София из нее просто не вылезает.
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Кто такая Наталья Могилевская?
Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).
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