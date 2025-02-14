"Немного волновалась": Наталья Могилевская впервые вывела в свет старшую дочь

Могилевская уже может ходить на вечеринки и концерты с дочерью-подростком.

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Наталья Могилевская новости - старшая дочь Натальи Могилевской впервые вышла в свет / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Кратко:

Дети Могилевской стараются избегать публичности

Звезда привезла старшую дочь и ее подружек на концерт Монатика под собственным присмотром

Наталья Могилевская помимо бизнеса и музыкальной карьеры много времени уделяет работе мамой - с большим удовольствием она проводит времени со своими двумя дочерями. Она высоко ценит совместный досуг.

Так недавно певица привезла свою старшую дочь, 13-летнюю Мишель, с ее подружками на концерт Дмитрия Монатика - Наталья и сама отдохнула на музыкальном событии давнего знакомого, и за девочками приглядывала. О том, что она на концерте не сама, Могилевская рассказала ТСН.ua.

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Она поделилась, что для Мишель это - первый выход в свет. И он получился очень особенным, ведь подросток - большая поклонница Монатика.

"Мишель очень любит творчество Монатика, поэтому я не могла ее не отпустить. Это ее первый выход в свет на концерт, до этого она была только на моих спектаклях "Доньки" и "Я вдома". Накануне она даже немного волновалась", - поделилась звездная мама.

Кто такая Наталья Могилевская / Инфографика: Главред

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