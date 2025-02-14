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"Немного волновалась": Наталья Могилевская впервые вывела в свет старшую дочь

Анна Подгорная
14 февраля 2025, 19:41
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Могилевская уже может ходить на вечеринки и концерты с дочерью-подростком.
Наталья Могилевская
Наталья Могилевская новости - старшая дочь Натальи Могилевской впервые вышла в свет / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Кратко:

  • Дети Могилевской стараются избегать публичности
  • Звезда привезла старшую дочь и ее подружек на концерт Монатика под собственным присмотром

Наталья Могилевская помимо бизнеса и музыкальной карьеры много времени уделяет работе мамой - с большим удовольствием она проводит времени со своими двумя дочерями. Она высоко ценит совместный досуг.

Так недавно певица привезла свою старшую дочь, 13-летнюю Мишель, с ее подружками на концерт Дмитрия Монатика - Наталья и сама отдохнула на музыкальном событии давнего знакомого, и за девочками приглядывала. О том, что она на концерте не сама, Могилевская рассказала ТСН.ua.

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Она поделилась, что для Мишель это - первый выход в свет. И он получился очень особенным, ведь подросток - большая поклонница Монатика.

"Мишель очень любит творчество Монатика, поэтому я не могла ее не отпустить. Это ее первый выход в свет на концерт, до этого она была только на моих спектаклях "Доньки" и "Я вдома". Накануне она даже немного волновалась", - поделилась звездная мама.

Наталья Могилевская инфографика
Кто такая Наталья Могилевская / Инфографика: Главред

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Ранее Главред рассказывал, что украинский шоумен Евгений Кошевой вывел в свет жену и младшую дочь. Редкий совместный выход позволил поклонникам увидеть, как сильно изменилась девочка.

Также танцовщица Юлия Сахневич, жена певца Позитива, показала, как выглядит ее фигура после родов. За полтора месяца она достигла отличных результатов, хоть и признается, что пока стесняется своего тела.

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Кто такая Наталья Могилевская?

Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).

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