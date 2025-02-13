"Стыжусь тела": жена Позитива показала, как выглядит ее фигура после родов

Вкратце:
- Полтора месяца назад Юлия Сахневич родила Позитиву дочь
- Танцовщица показала, как приводит себя в форму
27 декабря украинский певец Алексей 'Позитив' Завгородний и его жена, танцовщица Юлия Сахневич, впервые стали родителями. В звездной семье родилась девочка, которую назвали Марией.
Сегодня в своем блоге в Instagram молодая мама рассказала, что помимо заботы о малышке взяла на себя дополнительную нагрузку - у нее появились силы и одобрение врачей на занятия по возвращению к дородовой физической форме.
Юлия показала снимки своей фигуры: за два дня до рождения Марии, и через месяц после. Она призналась, что пока процесс идет сложновато - растяжка ухудшилась, суставы "будто заржавели", но она уверенно идет к своей цели.
И Сахневич уже есть, чем похвастаться - Она скинула целых 12 килограмм, подтянула мышцы живота. Первые успехи мотивируют ее не лениться, и работать над собой дальше.
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Кто такой Позитив?
Алексей Завгородний, более известный под псевдонимом Позитив — украинский певец и композитор, автор песен, музыкальный продюсер и актёр. Бывший участник дуэта "Время и Стекло". Сотрудничал с Потапом и продюсерским центром MOZGI Entertainment. Принимал участие в проектах "Голос. Діти" (в качестве звездного тренера вместе с Надей Дорофеевой; 4 сезон) и "Танці з зірками-7".
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