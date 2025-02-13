"Стыжусь тела": жена Позитива показала, как выглядит ее фигура после родов

Юлия Сахневич рассказала, как изменилось ее тело, и поделилась первыми успехами.

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Юлия Сахневич показала, как восстанавливает фигуру после родов / коллаж: Главред, фото: instagram.com/positiff, instagram.com/juli_sakhnevych

Вкратце:

Полтора месяца назад Юлия Сахневич родила Позитиву дочь

Танцовщица показала, как приводит себя в форму

27 декабря украинский певец Алексей 'Позитив' Завгородний и его жена, танцовщица Юлия Сахневич, впервые стали родителями. В звездной семье родилась девочка, которую назвали Марией.

Сегодня в своем блоге в Instagram молодая мама рассказала, что помимо заботы о малышке взяла на себя дополнительную нагрузку - у нее появились силы и одобрение врачей на занятия по возвращению к дородовой физической форме.

видео дня

Юлия показала снимки своей фигуры: за два дня до рождения Марии, и через месяц после. Она призналась, что пока процесс идет сложновато - растяжка ухудшилась, суставы "будто заржавели", но она уверенно идет к своей цели.

И Сахневич уже есть, чем похвастаться - Она скинула целых 12 килограмм, подтянула мышцы живота. Первые успехи мотивируют ее не лениться, и работать над собой дальше.

Юлия Сахневич показала, как восстанавливает фигуру после родов / коллаж: Главред, фото: instagram.com/juli_sakhnevych

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Кто такой Позитив? Алексей Завгородний, более известный под псевдонимом Позитив — украинский певец и композитор, автор песен, музыкальный продюсер и актёр. Бывший участник дуэта "Время и Стекло". Сотрудничал с Потапом и продюсерским центром MOZGI Entertainment. Принимал участие в проектах "Голос. Діти" (в качестве звездного тренера вместе с Надей Дорофеевой; 4 сезон) и "Танці з зірками-7".

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