Кошевой вывел в свет жену и младшую дочь: как подросла девочка

Вы узнаете:
- Где побывал Евгений Кошевой
- Как изменилась его младшая дочь
Художественный руководитель "Вечернего Квартала" Евгений Кошевой вывел в свет своих девочек - супругу Ксению и младшую дочь Серафиму.
Звездная семья посетила закрытый концерт певца MONATIK, где он презентовал свой четвертый сольный альбом "Вічно танцююча людина", пишет ТСН.
Кошевой и его дамы были одеты во все черное. К слову, и сам шоумен и его супруга выглядели помолодевшими и счастливыми. Младшая дочь, которая редко появляется на публике, также носила образ Total black, который отлично гармонировал с одеждой ее родителей.
11 февраля MONATIK на закрытом мероприятии презентовал четвертый сольным альбом "Вічно танцююча людина". Уже 12 февраля артист представил новый трек "Так вмієш лиш ти".
На презентации не хватало старшей дочери пары - Варвары.
В довоенные времена пара путешествовала и посещала торжественные мероприятия.
Ксения и Евгений Кошевые поженились в 2007 году. Кроме Серафимы (2014), пара воспитывает старшую дочь Варвару (2008).
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Напомним, недавно в своем блоге в Instagram Варвара Кошевая опубликовала трогательный снимок с ним. В кадр попало невинное проявление чувств юных возлюбленных - Кошевая-младшая показала, как бережно держит своего избранника за руку. При этом его лицо звездная наследница открывать не стала.
Ранее Главред писал о том, что известный комик и шоумен Евгений Кошевой прокомментировалслужбу в Нацгвардии артистов студии "Квартал 95" Александра Пикалова в Нацгвардии.
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Кто такой Евгений Кошевой?
Евгений Викторович Кошевой — украинский актер кино, телевидения и озвучания, шоумен, телеведущий. С 2005 года и по настоящее время — участник шоу "Вечерний квартал", "Вечерний Киев", ведущий "Чисто News", с 2012 года — член жюри телешоу "Рассмеши комика". С 2019 года ведущий "Лиги Смеха", сообщает "Википедия".
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