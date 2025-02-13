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Кошевой вывел в свет жену и младшую дочь: как подросла девочка

Алена Кюпели
13 февраля 2025, 21:48
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Евгений Кошевой посетил закрытое мероприятие Дмитрия Монатика.
Евгений Кошевой показался с семьей на закрытом мероприятии
Евгений Кошевой показался с семьей на закрытом мероприятии / Коллаж Главред, фото прес-службы Монатика, Instagram/yalta_k

Вы узнаете:

  • Где побывал Евгений Кошевой
  • Как изменилась его младшая дочь

Художественный руководитель "Вечернего Квартала" Евгений Кошевой вывел в свет своих девочек - супругу Ксению и младшую дочь Серафиму.

Звездная семья посетила закрытый концерт певца MONATIK, где он презентовал свой четвертый сольный альбом "Вічно танцююча людина", пишет ТСН.

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Кошевой и его дамы были одеты во все черное. К слову, и сам шоумен и его супруга выглядели помолодевшими и счастливыми. Младшая дочь, которая редко появляется на публике, также носила образ Total black, который отлично гармонировал с одеждой ее родителей.

Кошевой вывел в свет жену и младшую дочь: как подросла девочка
Евгений Кошевой выгулял свою семью/фото пресс-службы Монатика

11 февраля MONATIK на закрытом мероприятии презентовал четвертый сольным альбом "Вічно танцююча людина". Уже 12 февраля артист представил новый трек "Так вмієш лиш ти".

Евгений Кошевой с семьей
Евгений Кошевой с семьей / Фото Instagram/yalta_k
Евгений Кошевой с семьей
Евгений Кошевой с семьей / Фото Instagram/yalta_k

На презентации не хватало старшей дочери пары - Варвары.

Евгений Кошевой с семьей
Евгений Кошевой с семьей / Фото Instagram/yalta_k

В довоенные времена пара путешествовала и посещала торжественные мероприятия.

Евгений Кошевой с семьей
Евгений Кошевой с семьей / Фото Instagram/yalta_k

Ксения и Евгений Кошевые поженились в 2007 году. Кроме Серафимы (2014), пара воспитывает старшую дочь Варвару (2008).

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Напомним, недавно в своем блоге в Instagram Варвара Кошевая опубликовала трогательный снимок с ним. В кадр попало невинное проявление чувств юных возлюбленных - Кошевая-младшая показала, как бережно держит своего избранника за руку. При этом его лицо звездная наследница открывать не стала.

Ранее Главред писал о том, что известный комик и шоумен Евгений Кошевой прокомментировалслужбу в Нацгвардии артистов студии "Квартал 95" Александра Пикалова в Нацгвардии.

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Кто такой Евгений Кошевой?

Евгений Викторович Кошевой — украинский актер кино, телевидения и озвучания, шоумен, телеведущий. С 2005 года и по настоящее время — участник шоу "Вечерний квартал", "Вечерний Киев", ведущий "Чисто News", с 2012 года — член жюри телешоу "Рассмеши комика". С 2019 года ведущий "Лиги Смеха", сообщает "Википедия".

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