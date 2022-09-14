Настя Приходько показала звериный оскал гиены-пропагандистки Симоньян

Фотографическое сходство Маргариты Симоньян с самым глупым падальщиком очень позабавило певицу.
Украинская общественная и политическая деятельница, Заслуженная артистка Украины, певица Настя Приходько нашла очевидное и неопровержимое доказательство того, что рашистские пропагандисты которые одобряют войну в Украине и смакуют каждую смерть мирного украинца в прямом эфире, давно утратили человеческий облик.
Они стали напоминать животных-падальщиков. К примеру, в облике Маргариты Симоньян Приходько разглядела сходство с персонажем из мультфильмов о Короле Льве - придурковатой гиене по имени Эд.
На своей странице в Facebook певица опубликовала фотографию Симоньян с широкой улыбкой на лице, которую легко можно спутать с животным оскалом.
"Посмотрите на одно из главных лиц Прапагандонии. Мне кажется, что где-то по материнской линии выбросили бабушку и вставили гиену! Помните мультфильм Король Лев? Так вот там была гиена, которую звали Эд! Эд Симоньян! Зачем на ночь я увидела это [лицо - неценз.]!" - подписала фотографию Приходько.
В комментариях удивляются поразительному сходству между пропагандисткой и мультяшным персонажем, а также не скупятся и на собственные эпитеты в сторону озверевшей Симоньян:
"Такі створіння з'являються, як результат, коли п'яний пастух високо у горах, має секс з ішаком".
"Та вони там всі недороблені - путінські гниди..."
"Дуже мріється побачити її на лаві підсудних та у кайданах!"
"Огидне і брехливе потворище!"
"Вишкребок, щоб тобі пір'я в роті виросло!!!"
Ранее Дмитрий Гордон показал икону с молитвой святому Димитрию-клоуну, с помощью которой в РФ промывают мозги пропагандисты, обрекая людей на вечную нищету.
Также, пока все военные эксперты мира ломают голову над ситуацией в Украине и мире, блогерша-"эрудит" Стужук назвала, почему же на самом деле началась война.
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