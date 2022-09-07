Анастасия Приходько/ скриншот

Украинская певица Анастасия Приходько пожаловалась на проблемы со здоровьем.

По ее словам, у нее усилились панические атаки, как и у большинства украинцев с начала войны, когда Россия напала на Украину.

Мои панические атаки усилились, проснулось как и большинство украинцев в 7:00, а потом я уже не могу заснуть, и так до поздней ночи. Ночью тоже раз 5 встаю, то воды, то покурить то еще что-то.Вернулась и потеря сознания, хотя последний раз это было после Евровидения", - поделилась Приходько на своей странице в Facebook.

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Она также добавила, что раньше ей помогала еда. "Вчера я приготовила любимую и что-то она уже не доставляла мне радости. Наверное я так пыталась держать себя в руках что мой организм сказал достаточно. А что делать дальше?" - подытоживает певица.

Напомним, певица призналась в том, что она разорвала все связи со своей подругой и кумой, которая живет в России.

Россиянка, которая крестила ребенка певицы, поддалась российской пропаганде и стала убеждать Приходько по телефону, якобы "не всё так однозначно" в войне России против Украины. Об этом Приходько рассказала в интервью ведущей Алине Доротюк.

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