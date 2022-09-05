'Унитазные зубы': в сети поглумились над Симоньян, а та принялась доказывать, что 'все свое'

Симоньян / скриншот из видео

Главная российская пропагандистка Маргарита Симоньян, портрет которой великолепно смотрится в червях, оскорбилась из-за критики своей внешности.

В частности, на своей странице в Телеграмме, она выложила скриншот, где одна из подписчиц прокомментировала фото Симоньян, в частности ее зубы. "Какая неприятная улыбка... и эти унитазные зубы", - написала она.

В свою очередь пропагандистка написала, что зубы у нее свои. "Если приглядитесь, заметите, что передние два зубы чуть желтее, чем другие, а нижний ряд не совсем ровный", - ответила она.

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Напомним, ранее пермский художник Антон Семакин поделился на своей странице в Twitter портретом российской пропагандистки Маргариты Симоньян, выполненный из червей и опарышей.

В сети подметили удивительное сходство пропагандистки с ее новым портретом. "Господи помилуй", - написал художник.