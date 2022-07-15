Абсолютное соответствие внешнего с внутренним: в сети появился портрет Симоньян из червей

Пермский художник Антон Семакин поделился на своей странице в Twitter портретом российской пропагандистки Маргариты Симоньян, выполненный из червей и опарышей.
В сети подметили удивительное сходство пропагандистки с ее новым портретом. "Господи помилуй", - написал художник.
Господи помилуй ? pic.twitter.com/Jt520vlc6p— Антон и точка (@antonsemakin) July 13, 2022
На фото не могли не отреагировать и комментаторы и подписчики художника.
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"Ну так на нее хотя бы смотреть можно без мгновенного блевотного рефлекса", "Внутреннее содержание мрази попёрло наружу", "Да и пусть ее съедят черви живьём", "А ведь все верно", "Це істинне обличчя раzzії і її населення", - написал они.
Автор: Алена Кюпельская