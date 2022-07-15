Абсолютное соответствие внешнего с внутренним: в сети появился портрет Симоньян из червей

Симоньян / скриншот из видео

Пермский художник Антон Семакин поделился на своей странице в Twitter портретом российской пропагандистки Маргариты Симоньян, выполненный из червей и опарышей.

В сети подметили удивительное сходство пропагандистки с ее новым портретом. "Господи помилуй", - написал художник.

На фото не могли не отреагировать и комментаторы и подписчики художника.

Читайте такжеЛюбовь Соболь. Как пропагандонка Симоньян превратилась в чудовище

"Ну так на нее хотя бы смотреть можно без мгновенного блевотного рефлекса", "Внутреннее содержание мрази попёрло наружу", "Да и пусть ее съедят черви живьём", "А ведь все верно", "Це істинне обличчя раzzії і її населення", - написал они.