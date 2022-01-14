Настя Каменских показала свой сочный "персик" в леопардовом бикини: "Лучший попец Украины"

Знойная певица "плавит" своей красотой мексиканских мужчин.
В этом сезоне мексиканский курорт Тулум - настоящая Мекка для украинских селебритис. От холодов на солнечные пляжи сбежали Надя Дорофеева с Дантесом, Анна Неплях и пр.
Не осталась в стороне и Настя Каменских с мужем. Горячая брюнетка не перестает радовать преданных фанатов сочными кадрами с северноамериканского оазиса.
На своей странице в Instagram певица выложила соблазнительный кадр, за который ее тут же окрестили обладательницей самый красивых ягодиц Украины.
На фото Каменских вполоборота позирует в черном платье-сетке с открытой спиной, из-под которого виднеется крошечное бикини с хищным принтом.
Большую часть снимка и вправду занимают пышные ягодицы артистки. Сама Каменских подписала кадр: "Горячая девушка".
Поклонники, которые высоко ценят творчество певицы, не смогли обойти вниманием пышные формы кумира, и в комментариях оставили массу комплиментов красоте Каменских в целом, и ее ягодицам в частности:
"Горячая красотка! Потапу очень повезло!"
"Главное не расплавить местных мужчин)"
"Настя, какая ты красивая и позитивная, одним словом самая лучшая❤️"
"Как всегда безупречная!!! ❤️❤️❤️"
"Экзотическая богиня".
"персик просто персик❤️"
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Ранее Maruv образе соблазнительной куколки показала идеальную фигуру.
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