Настя Каменских показала свой сочный "персик" в леопардовом бикини: "Лучший попец Украины"

Настя Каменских делится пикантными кадрами с мексиканского курорта / instagram.com/kamenskux

В этом сезоне мексиканский курорт Тулум - настоящая Мекка для украинских селебритис. От холодов на солнечные пляжи сбежали Надя Дорофеева с Дантесом, Анна Неплях и пр.

Не осталась в стороне и Настя Каменских с мужем. Горячая брюнетка не перестает радовать преданных фанатов сочными кадрами с северноамериканского оазиса.

На своей странице в Instagram певица выложила соблазнительный кадр, за который ее тут же окрестили обладательницей самый красивых ягодиц Украины.

На фото Каменских вполоборота позирует в черном платье-сетке с открытой спиной, из-под которого виднеется крошечное бикини с хищным принтом.

Большую часть снимка и вправду занимают пышные ягодицы артистки. Сама Каменских подписала кадр: "Горячая девушка".

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Настя Каменских показала пышные ягодицы крупным планом / instagram.com/kamenskux

Поклонники, которые высоко ценят творчество певицы, не смогли обойти вниманием пышные формы кумира, и в комментариях оставили массу комплиментов красоте Каменских в целом, и ее ягодицам в частности:

"Горячая красотка! Потапу очень повезло!"

"Главное не расплавить местных мужчин)"

"Настя, какая ты красивая и позитивная, одним словом самая лучшая❤️"

"Как всегда безупречная!!! ❤️❤️❤️"

"Экзотическая богиня".

"персик просто персик❤️"

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