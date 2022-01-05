Настя Каменских в самолете показала пышную грудь в облегающем топе

Настя Каменских улетела отдыхать в теплые края / instagram.com/kamenskux

Певица Настя Каменских решила сбежать от морозов в жаркие края, и продолжить отмечать новогодние праздники там.

Артистка показала фото из самолета - она совершила трудный перелет, который длился сутки.

Предположительно Каменских отправилась на отдых в Мексиканский город Тулум - один из лучших туристических центров этого северноамериканского государства.

Певица, как опытная путешественница, зная, что перелет будет долгим и изнурительным, не накладывала макияж и оделась максимально комфортно и в соответствии с теплой погодой Тулума.

Для путешествия Каменских выбрала свободные брюки оливкового цвета и серо-зеленый топ на тонких бретельках. Так как сэлфи она делала сверху, в кадр попало очень глубокое соблазнительное декольте артистки.

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Настя Каменских засветила упругую грудь в откровенном топе / instagram.com/kamenskux

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