Настя Каменских показала лицо в близи - без макияжа видно каждое несовершенство

Жена Потапа похвасталась натуральной красотой, которая не померкла даже после тяжелого рабочего дня.

Настя Каменских без макияжа показала лицо вблизи / instagram.com/kamenskux

Украинская певица Настя Каменских в начале своего творческого пути в составе дуэта с Потапом получала на свой адрес немало хейта из-за лишнего веса.

Позже артистке удалось скинуть лишние килограммы, и до войны она с большой охотой демонстрировала свою фигуру в социальных сетях. Однако артистка не смогла избежать губительного влияния на психологическое состояние из-за вторжения рф на территорию Украины. Каждый украинец справляется с этим стрессом по-своему. Кто-то нашел отдушину в творчестве, а Каменских призналась, что стресс заедает.

Из-за этого певица набрала вес. Однако сама Настя по этому поводу не беспокоится, ведь знает, как его скинуть. Пока она просто ищет способ держать свое ментальное здоровье на плаву. Каменских уверенно делится тем, как выглядит сейчас, на своей странице в Instagram.

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К примеру, недавно она показала свое лицо вблизи и без макияжа. Под глаза он нанесла косметические патчи, а губы слегка смазала бальзамом. В остальном ее поклонники могли рассмотреть каждую морщинку, неровность и несовершенство на лице артистки. Которые, впрочем, еще нужно умудриться рассмотреть.

Настя Каменских без макияжа показала лицо вблизи / instagram.com/kamenskux

Ранее популярная модель plus-size Эшли Грэм опубликовала серию откровенных снимков - на фото звезда появилась в корсете, который едва ли прикрывал ее шикарное декольте, и без нижнего белья.

Также британская актриса и писательница, звезда сериала Династия, Джоан Коллинз пощеголяла в свои 89-лет в шикарном лазурном бикини у бассейна в компании младшего нее на 32 года мужа.

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