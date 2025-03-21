Нашли на обочине дороги: что произошло с украинской моделью в Дубае

Мария Ковальчук находится в реанимации.

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Мария Ковальчук - состояние здоровья / коллаж: Главред, фото: x.com/boom_arilu

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Мария Ковальчук находится в реанимации

Девушку нашли на обочине дороги в Дубае

Украинская модель Мария Ковальчук десять дней не выходила на связь с родными, находясь в ОАЭ, но все же она нашлась в одной из больниц.

На днях Сеть ошеломила новость о том, что Мария, которая родом со Львова, найдена в Дубае с многочисленными переломами рук, ног и позвоночника. Девушка исчезла после вечеринки, где познакомилась с двумя мужчинами, которые заявили, что они из модельного бизнеса и планировала переночевать у них.

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Как сообщают росСМИ, пока неизвестно, что произошло с Ковальчук, но появилась информация о том, что ее нашли на обочине дороги в Дубае.

Мария Ковальчук пока не может говорить / фото: x.com/boom_arilu

"9 марта, в день своего 20-летия, Мария Ковальчук отправилась на тусовку к местным шейхам. На следующий день девушка позвонила маме и рассказала, что на день отправится в мотель к незнакомцам, которые пригласили ее к себе. По словам матери, голос ее дочки был растерянным. После этого она уже не выходила на связь", — сообщил источник СМИ.

Мария Ковальчук оказалась в ОАЭ по работе / фото: x.com/boom_arilu

Также родные Марии считают, что модель могла попасть в сексуальное рабство, где над ней издевались несколько дней.

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