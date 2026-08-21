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"Нам будет его не хватать": умер бывший участник легендарной группы Queen

Виталий Кирсанов
21 августа 2026, 15:08
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Барри Митчелл на протяжении многих лет поддерживал связь с поклонниками Queen.
Барри Митчелл умер 17 августа
Барри Митчелл умер 17 августа / коллаж: Главред, фото: Википедия, unperiodistaenparis/Youtube

Кратко:

  • Барри Митчелл играл в группе с августа 1970 по январь 1971 года
  • Митчелл умер 17 августа

Скончался бывший бас-гитарист культовой британской группы Queen Барри Митчелл. О его смерти сообщает Metro со ссылкой на официального историка коллектива Грега Брукса.

Митчелл умер 17 августа. Причина смерти музыканта, точный возраст которого в открытых источниках не указывается, пока не раскрывается.

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По словам Брукса, Митчелл на протяжении многих лет поддерживал связь с поклонниками Queen и регулярно принимал участие в мероприятиях, посвященных истории и музыкальному наследию группы.

"Мы получили ужасно печальное известие о том, что скончался один из первых басистов Queen Барри Митчелл. Его рассказы всегда были такими увлекательными и уникальными. Нам будет его не хватать", - сообщил эксперт.

Митчелл был вторым басистом Queen и играл в группе с августа 1970 по январь 1971 года. Известно, что он играл оригинальные басовые партии в песнях "Liar" и "Son And Daughter". Спустя тринадцать концертов он покинул коллектив, его сменил Джон Дикон.

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О группе: Queen

Queen (в переводе с англ. - "Королева") - британская рок-группа, добившаяся широчайшей известности в середине 1970-х годов, и одна из наиболее успешных групп в истории рок-музыки, сообщает "Википедия".

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