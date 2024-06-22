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Группа Queen продала свои хиты за гигантскую сумму: о каких деньгах идет речь

Дмитрий Видоменко
22 июня 2024, 04:05
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Корпорация Sony Music за гигантскую сумму в 1,26 млрд долларов США купила права на музыкальный и видеокаталог легендарной британской рок-группы Queen.
Квин, Меркьюри
Права на песни Queen в 1 продали за млрд фунтов стерлингов / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Права на музыкальный и видеокаталог легендарной хард- и глэм-рок-группы Queen приобретен корпорацией Sony Music за гигантскую сумму в 1 млрд фунтов стерлингов (примерно 1,26 млрд долларов США). Об этом пишет британский таблоид The Sun.

Сумма сделки более чем в два раза превышает рекорд, который был установлен американским певцом-исполнителем Брюсом Спрингстином. Тот продал права на свой музыкальный каталог за 393 млн фунтов стерлингов (примерно 408 млн долларов США) в 2021 году.

По информации британских журналистов, гитарист Queen Брайан Мэй, баранщик Роджер Тейлор и басист Джон Дикон, а также распорядители имущества покойного солиста коллектива Фредди Меркьюри тоже принимали участие в сделке.

видео дня

Sony Music теперь будут владеть правами на использование всех хитов группы, включая "Bohemian Rhapsody", "Don't Stop Me Now", "I Want To Break Free" и многих других (правда, вне США и Канады ‒ там права на музыку Queen выкупила корпорация Disney).

Сделка также включает в себя доходы от продажи товаров с символикой Queen, отчисления от биографического фильма 2018 года "Богемская рапсодия", а также от любых других будущих проектов и лицензионных сделок.

Что такое Queen?

Queen (в переводе с англ. - "Королева") — британская рок-группа, добившаяся широчайшей известности в середине 1970-х годов, и одна из наиболее успешных групп в истории рок-музыки, сообщает "Википедия".

Напомним, ранее, в конце 2022 года на официальном канале в YouTube группы Queen вышла неизданная ранее песня, Face it alone, черновой вокал к которой написал легендарный вокалист коллектива Фредди Меркьюри.

Чуть позднее легендарный украинский комик и певец Андрей Данилко (более известный как Верка Сердючка) продал на известном лондонском аукционе Sotheby’s уникальный автомобиль — Rolls-Royce Silver Shadow (1974 года изготовлению), который когда-то принадлежал Меркьюри.

Все вырученные деньги (250 тысяч фунтов стерлингов - около 11 миллионов грн) Данилко передал организации на создание в Украине современного центра реабилитации и протезирования Superhumans.

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