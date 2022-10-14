УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Это маленькое сокровище": вышла утерянная песня легендарной Queen с вокалом Фредди Меркьюри

14 октября 2022, 23:06

Музыканты анонсировали невероятное музыкальное открытие, которым поделились с поклонниками.

queen
Композиция была записана в 1988 году

На официальном канале YouTube легендарной группы Queen вышла неизданная ранее песня, которую исполнил сам Фредди Меркьюри. Этим летом гитарист группы Брайан Мэй и барабанщик Роджер Тейлор сообщили о скором релизе неизвестной композиции умершего вокалиста рок-группы.

Как сообщили музыканты на своем канале, песня "Face it alone" ("Столкнись с этим в одиночку", - авт.), должна была войти в 13-й студийный альбом The Miracle 1989 года. Между тем, она в сборник так и не попала. Скорее всего, из-за уже плохого самочувствия солиста.

Сообщается, что участники группы "забыли" о композиции. А когда нашли, посчитали "настоящим открытием", сказал Роджер Тейлор. Трек пришлось вытягивать по звуку. Техники, по словам гитариста, "будто склеили вместе" фрагменты мелодии. На момент публикации, песню на официальном канале уже прослушали почти 4 млн пользователей.

Говоря о заново открытой песне, Брайан Мэй говорит: "Я рад, что наша команда смогла найти этот трек. После всех этих лет здорово слышать нас всех четверых".

Напомним, ранее экс-участник поп-группы Modern Talking, композитор и продюсер Дитер Болен устроил скандал, когда раскритиковал санкции против страны-агрессора, России. Именно такое заявление музыкант сделал в эфире немецкого ТВ.

Болен, не моргнув глазом, говорил, что именно из-за антироссийских санкций европейцы якобы "страдают от холода". И вообще считает, что с кровавым диктатором Путиным властям ЕС нужно было садиться за стол переговоров.

"Теперь мы должны страдать от холода. Я считаю, что это [паршиво – нецензурно] отстой", – чуть ли не жалобно сказал артист.

Вас также может заинтересовать:

Queen Фредди Меркьюри
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

00:22

Вслед за Пугачевой: российскую звезду 90-х проверяет прокуратура за осуждение войны

14 октября, пятница
23:58

"Россия уже в атмосфере поражения": Зеленский предупредил об освобождении территорий УкраиныВидео

23:21

Буданов назвал армию, которая самая опытная в миреВидео

23:06

"Это маленькое сокровище": вышла утерянная песня легендарной Queen с вокалом Фредди МеркьюриВидео

22:51

Убивали украинцев в Запорожье: ВСУ уничтожили три комплекса С-300 оккупантовВидео

Реклама
22:39

Деньги не пахнут: Королева назвала свою музыку "терапией" и решила разбрызгать свои чувства на людей

22:30

"Нужно учиться вести себя": звездный украинский футболист назвал проблему главного тренера сборнойВидео

22:12

Воду после варки картофеля люди зря сливают в раковину: как применять чудо-отвар

22:00

У Зеленского ответили Путину на его новый бред о начале войны в УкраинеВидео

21:40

Типичная французская стрижка неземной красоты, о которой мечтают все женщины

21:09

Хватит устраивать панику: в Украине сделали заявление о работе StarlinkВидео

21:08

Олег Жданов. Грядет эвакуация из Херсона?Видеоблоги

20:55

"Забрать всю территорию Украины": в ОП назвали вероятные сроки окончания войныВидео

20:51

Король Великобритании оконфузился: новая выходка Чарльза опозорила всю семьюВидео

20:23

Умер Хагрид - звезда фильмов о Гарри Поттере скончался в 72 годаВидео

20:20

Шойгу "щелкнут по носу": в РФ назвали имя нового министра обороныВидео

20:10

Приметы на 16 октября: какие 4 вещи запрещено делать, чтобы не попасть в бедуВидео

20:07

Гороскоп Таро на неделю 17-23 октября: Овнам - разочарование в любви, Львам - неожиданные переменыВидео

20:02

"Люди начнут меня жалеть": Настя Приходько заговорила о домогательствах Константина Меладзе

19:59

Летели на Харьков: над Белгородом "самоликвидировались" ракеты, пылает ТЭЦВидео

Реклама
19:38

Пугачеву обвинили в убийстве

19:38

"Украинцам не страшно": Сеть "порвало" видео с 9-летним Аскольдом о бомбежке РФ детской площадкиВидео

19:35

Что делать, если нет газа: причины и точный порядок действийВидео

19:23

Налетит неожиданное потепление: синоптики предупредили о мощной атаке жарыВидео

19:20

Путин готов выбраться из бункерамнение

19:19

Отказался воевать: певец Игорь Тальков получил повестку

19:05

Красный Крест оправдывается, что его не пустили к пленным в Еленовке

19:01

Срочно запасаемся к зиме: в Украине резко взлетели цены на овощиВидео

19:01

63-летняя Джейми Ли Кертис похвасталась шикарным телом в сетке и купальнике

18:57

Доллар "лопнет" в трех случаях: эксперт спрогнозировал удешевление валюты

18:56

На войну гребут сумасшедших со справкой: в РФ массовые облавы из-за мобилизацииВидео

18:26

Считают ее никем: дети королевской семьи придумали унизительное прозвище для КамиллыВидео

18:26

Сгоревшие кровати и техника: жуткие кадры базы РФ под Белгородом после "бавовны"Видео

17:56

68-летняя Успенская в полупрозрачном платье засветила лишнего и стала посмешищем

17:52

Бунт на Луганщине: десятки оккупантов бросили оружие и сбежали с поля бояВидео

17:40

Гордячка Кэтти: что доводит Кейт Миддлтон до бешенства

17:30

Арестовали или пустили в расход: в МВД рассказали о разборках Гиркина с "поваром Путина"Видео

17:27

Пилота мобилизировали прямо в аэропорту: в РФ не смог улететь в Турцию пассажирский самолетВидео

17:05

Скоро кадыровцы начнут убивать россиян: Данилов уверен, что в РФ вскоре будет раскол

17:00

В невероятной пользе чеснока есть подвох: кому его есть опасно

Реклама
16:53

"Через 2 недели она завершится": Путин спешно сворачивает мобилизацию в РоссииВидео

16:41

"Прокачка авто для ВСУ": Favbet передал военным боевой пикап

16:35

"Взрывчатку отправили морем": Путин выдумал новую версию подрыва Крымского мостаВидео

16:23

Опытные хозяйки моют посуду кетчупом: результат приятно удивит

16:10

Вдовец Русланы Писанки рассказал о последнем дне жизни артисткиВидео

15:59

Путин добивается перемирия для подготовки нового наступления: СМИ назвали срокиВидео

15:56

"Престиж армии сводится к нулю": дипломат объяснил, почему мобилизация в России на руку УкраинеВидео

15:52

"Когда увидел надпись "Украина" - радостно побежал": защитник Мариуполя "Орест" пришел в эфир "1+1"Видео

15:51

"Хотят, чтобы сгорел в огне": белорусы выжидают момент для свержения Лукашенко - активисткаВидео

15:49

Передавали недвижимость и землю: как дружки Путина помогали Кабаевой

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осень
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Праздники
Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Выходные в сентябреКалендарь 2023
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиМодный маникюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять