"Это маленькое сокровище": вышла утерянная песня легендарной Queen с вокалом Фредди Меркьюри

Композиция была записана в 1988 году

На официальном канале YouTube легендарной группы Queen вышла неизданная ранее песня, которую исполнил сам Фредди Меркьюри. Этим летом гитарист группы Брайан Мэй и барабанщик Роджер Тейлор сообщили о скором релизе неизвестной композиции умершего вокалиста рок-группы.

Как сообщили музыканты на своем канале, песня "Face it alone" ("Столкнись с этим в одиночку", - авт.), должна была войти в 13-й студийный альбом The Miracle 1989 года. Между тем, она в сборник так и не попала. Скорее всего, из-за уже плохого самочувствия солиста.

Сообщается, что участники группы "забыли" о композиции. А когда нашли, посчитали "настоящим открытием", сказал Роджер Тейлор. Трек пришлось вытягивать по звуку. Техники, по словам гитариста, "будто склеили вместе" фрагменты мелодии. На момент публикации, песню на официальном канале уже прослушали почти 4 млн пользователей.

Говоря о заново открытой песне, Брайан Мэй говорит: "Я рад, что наша команда смогла найти этот трек. После всех этих лет здорово слышать нас всех четверых".

Напомним, ранее экс-участник поп-группы Modern Talking, композитор и продюсер Дитер Болен устроил скандал, когда раскритиковал санкции против страны-агрессора, России. Именно такое заявление музыкант сделал в эфире немецкого ТВ.

Болен, не моргнув глазом, говорил, что именно из-за антироссийских санкций европейцы якобы "страдают от холода". И вообще считает, что с кровавым диктатором Путиным властям ЕС нужно было садиться за стол переговоров.

"Теперь мы должны страдать от холода. Я считаю, что это [паршиво – нецензурно] отстой", – чуть ли не жалобно сказал артист.

