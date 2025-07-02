Не может нормально функционировать: Кейт Миддлтон сделала признание о здоровье

Кейт Миддлтон поделилась неожиданным признанием о своем здоровье.

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Кейт Миддлтон / коллаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales/

Кратко:

Что рассказала Кейт Миддлтон

В чем была сложность для нее

Кейт Миддлтон сделала эмоциональное признание о своей жизни после лечения рака.

Во время посещения больницы Колчестера в среду принцесса Уэльская описала "действительно, действительно трудный" период своей жизни, пишет Page Six.

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"Вы делаете своего рода храброе лицо, стоицизм во время лечения", — объяснила она. "Лечение закончено, и тогда это похоже на "я могу продолжать, возвращаться к нормальной жизни", но на самом деле это не так".

Принц Уильям и Кейт Миддлтон / фото: instagram.com/princeandprincessofwales/

Любимица британской публики отметила, что, несмотря на то, что "она больше не обязательно находится]под наблюдением клинической бригады", она не могла "нормально функционировать дома, как она, возможно, когда-то привыкла".

Миддлтон добавила: "Наличие кого-то, кто поможет вам пройти через это, покажет вам и проведет вас через этот этап, который наступает после лечения… действительно ценно".

Кейт Миддлтон / instagram.com/princeandprincessofwales

Поиск "новой нормальности… требует времени", продолжила королевская особа.

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Недавно Главред писал о том, что Кейт Миддлтон вернулась в больницу, где лечила рак. Там она встретилась с пациентами, чтобы выразить свою поддержку и лично поблагодарить персонал за их "исключительную заботу, поддержку и сочувствие" за последние 12 месяцев.

В свою очередь принц Уильям также показал невероятно стильную и свежую Кейт. Он опубликовал трогательную публикацию к 43-летию своей "невероятной" жены.

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Кто такая Кейт Миддлтон Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

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