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Рэперу P. Diddy вынесли приговор: ему грозит до 10 лет тюрьмы

Виталий Кирсанов
2 июля 2025, 18:57
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Во время оглашения частичного вердикта артист выглядел расстроенным.
Рэперу P. Diddy вынесли приговор
Рэперу P. Diddy вынесли приговор / Коллаж Главред, фото Facebook/Diddy

Вы узнаете:

  • В чем обвиняли P. Diddy
  • По каким статьям его оправдали

После двухмесячного судебного разбирательства присяжные федерального суда Манхэттена вынесли приговор американскому рэперу Шону Комбсу, более известному под псевдонимом P. Diddy. Об этом сообщают источники издания Sky News.

Артист был признан виновным по двум пунктам обвинения: в транспортировке людей с различными целями. В то же время, его оправдали по более серьезным обвинениям: в торговле людьми, сговоре с целью вымогательства. Таким образом, ему грозит до 10 лет тюрьмы, однако, учитывая, что это первые обвинения в его адрес, есть вероятность, что рэпер избежит реального заключения.

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Отмечается, что во время оглашения частичного вердикта артист выглядел расстроенным, свою вину музыкант не признал. Адвокаты P. Diddy попросили суд отпустить рэпера в зале суда до вынесения окончательного вердикта.

Издание Variety напоминает, что в ходе разбирательства с обвинениями против рэпера выступили 34 свидетеля. Его обвиняли в том, что он заставлял женщин участвовать в так называемых "freak-offs" - многодневных интимных марафонах с использованием запрещенных веществ.

Как пишет издание, Кассандра "Кэсси" Вентура, его бывшая девушка дала эмоциональные показания, в которых обвинила Комбса в регулярных избиениях. Присяжным были продемонстрированы фотографии ее травм и видеозаписи с "freak-offs", собранные за годы их отношений.

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Новости шоу-бизнеса:

Ранее Главред писал о том, что стало известно о том, что против американского актера и рэппера Шона "Дидди" Комбса (P. Diddy) выдвинуты новые серьезные обвинения.

Стали известны жуткие новые подробности о сексуальных сеансах, которые устраивал рэпер Шон Комбс. В частности, показания давал работник из эскорта Дэниел Филипп.

Кроме того, P. Diddy якобы использовал весы, чтобы убедиться, что женщины, приглашённые на его скандальные вечеринки "Freak Off", не весят больше 63 килограмм.

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Скандал с P.Diddy - что случилось

54-летний Шон Комбс был арестован в Нью-Йорке по обвинениям в секс-трафике, транспортировке людей для занятия проституцией и участии в рэкете. Эти обвинения охватывают последние 16 лет его деятельности и связаны с организацией так называемых freak off вечеринок – элитных сексуальных мероприятий, которые, как утверждают власти, были организованы для эксплуатации женщин.

Комбс также известен как Puff Daddy, P.Diddy и Diddy. Он продюсировал рэпера Notorious B.I.G., а его дебютный альбом No Way Out продался тиражом более 7 миллионов копий. P.Diddy также прославился как трижды лауреат премии "Грэмми" и сотрудничал с такими звездами, как Мэрайя Кэри, Мэри Джей Блайдж и Ашер. Помимо музыки, он создавал проекты в сфере моды, телевидения и алкогольного бизнеса. Однако на фоне этих достижений его имя теперь связывают с обвинениями в преступлениях, которые могут привести к серьезным последствиям.

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