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Кто из них мама: дочь Джессики Альбы удивила взрослым видом

Анна Подгорная
2 июля 2025, 23:42
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То ли 17-летняя Онор выглядит слишком взрослой, то ли 44-летняя Джессика так молодо.
Джессика Альба с дочерями
Джессика Альба дети - как выглядит старшая дочь актрисы от Кэша Уоррена / коллаж: Главред, фото: instagram.com/jessicaalba

Вкратце:

  • Онор, старшая дочь Джессики Альбы, посетила с мамой несколько светских мероприятий
  • Внешность 17-летней девушки вызвала бурные обсуждения в Сети

Американская актриса и предпринимательница Джессика Альба устроила своей старшей дочери Онор необычные летние каникулы: сперва они посетили свадьбу Джеффа Безоса и Лорен Санчес, которую уже окрестили в прессе свадьбой века, в Венеции, а затем звездная мама отвезла 17-летнюю девушку на Уимблдонский турнир в Лондоне.

Фотографии с одного из самых популярных летних светских и спортивных мероприятий Альба опубликовала в своем блоге в Instagram. Для него она выбрала цветочное бело-голубое платье от Poupette St. Barth, а ее дочь сине-красный ансамбль из туники с юбкой в пол.

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В комментариях поклонники отмечают красоту Джессики и Онор, однако некоторые подчеркивают, что 44-летняя Альба выглядит значительно моложе своего первенца.

Джессика Альба с дочерью Онор
Джессика Альба с дочерью Онор / instagram.com/jessicaalba
Джессика Альба с дочерью Онор
Джессика Альба с дочерью Онор / instagram.com/jessicaalba

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О персоне: Джессика Альба

Джессика Альба - американская актриса и предприниматель. Теле- и кинокарьера для Альбы началась в 13 лет. Джессика получила множество наград за свои работы, включая Teen Choice Award и Сатурн в категории "Лучшая телеактриса" и номинацию на "Золотой глобус" за работу в сериале "Темный ангел". Является соосновательницей компании потребительских товаров The Honest Company, производящей нетоксичные продукты, сообщает Википедия.

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