Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Сын Санты Димопулос живет отдельно от нее: Джеджула поделился новостями

Алена Кюпели
2 июля 2025, 22:51
18
Даниэль приехал в Киев и предпочел солнечному Дубаю военный Киев.
Сын Димопулос решил жить в Киеве со своим отцом
Сын Димопулос решил жить в Киеве со своим отцом / Коллаж Главред, фото Instagram/santadimopulos

Кратко:

  • На что обратил внимание Андрей Джеджула
  • Где раньше жил ребенок

Украинский актер и ведущий Андрей Джеджула, который неожиданно для поклонников сообщил, что в третий раз стал отцом, раскрыл правду о том, где проживает его сын Даниэль, которого его родила танцовщица Санта Димопулос.

Как рассказал он в интервью Обозревателю, старший сын шоумена не живет со своей матерью. Уже год молодой парень живет в Киеве.

видео дня
Сын Димопулос решил жить со своим отцом
Сын Димопулос решил жить со своим отцом / Фото Instagram/daniel_djedjula

"Сын живет со мной уже год – хочу это уточнить, потому что сейчас порой складывается ситуация, что журналисты перепечатывают старую информацию или составляют материалы из отрывков интервью, не проверяя факты. В одном из изданий написали, что Даниэль живет с мамой, а это не соответствует действительности", - говорит он.

Сын Димопулос решил жить со своим отцом
Сын Димопулос решил жить со своим отцом / Фото Instagram/daniel_djedjula

По словам Джеджулы, парень выбрал жить с отцом, несмотря на то, что раньше жил со своей матерью в Дубае, в Европе – до этого. "Мама там и живет. А он в прошлом году приехал ко мне на каникулы – ему понравилось, решил остаться. И это для меня огромное счастье", - добавил он.

Сын Димопулос решил жить со своим отцом
Сын Димопулос решил жить со своим отцом / Фото Instagram/daniel_djedjula

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред писал о том, что Димопулос, которая ведет свои страницы в Instagram на русском языке и живет свою жизнь в ОАЭ, сделала противоречивое заявление. Блогерша и некогда "певица", отвечая на вопрос подписчицы о том, как ей быть, если рушатся все сферы жизни, в том числе личное, работа, а "дома война", как настоящий "лайф коуч" и украинка, Димопулос дала "дельный" совет, основанный на ее личном опыте. "Я чувствую себя намного увереннее и счастливее", - написала тогда разведенный лайф-коуч Димопулос.

Ранее также Димопулос анонсировала туры, где она стала "вдохновителем". После того, как она отправилась в Стамбул на семинар российского коуча по самопознанию, Димопулос собирает свой собственный ретрит, где даже будет вести некоторые практики.

Вас также может заинтересовать:

Чем прославилась Санта Димопулос

Санта Димопулос прославилась благодаря участию в развлекательной программе "Фабрика звезд", а после стала одной из солисток группы ВиаГра. Позже она попробовала себя в сольной карьере, однако она закончилась одним альбомом.

Из достижений - победа в телевизионном шоу "Танцы со звездами", а также винтажный бутик брендовых вещей в Киеве.

Димопулос имеет двоих детей. Старшего сына Даниэля она родила от телеведущего Андрея Джеджулы, а младшую дочь Софию от украинского бизнесмена, который не проживает в Украине.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Санта Димопулос новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Смертельные взрывы под Житомиром: появились новые подробности

Смертельные взрывы под Житомиром: появились новые подробности

22:11Украина
"Связали себя с РФ": жесткое заявление Зеленского насчет гражданства Онуфрия

"Связали себя с РФ": жесткое заявление Зеленского насчет гражданства Онуфрия

21:08Украина
Сильный пожар, есть погибшие: под Житомиром прогремели сильные взрывы

Сильный пожар, есть погибшие: под Житомиром прогремели сильные взрывы

20:03Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Магнитная буря ударила по Украине с новой силой: известна дата пика "красного" шторма

Магнитная буря ударила по Украине с новой силой: известна дата пика "красного" шторма

Молодой француз: у Агутина и Варум случились перемены в личной жизни

Молодой француз: у Агутина и Варум случились перемены в личной жизни

Гороскоп Таро на завтра 3 июля: Скорпионам затаиться, Тельцам - хорошие новости

Гороскоп Таро на завтра 3 июля: Скорпионам затаиться, Тельцам - хорошие новости

Жара в Украине продлится недолго: когда ощутимо упадет температура

Жара в Украине продлится недолго: когда ощутимо упадет температура

Карта Deep State онлайн за 2 июля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 2 июля: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

22:51

Сын Санты Димопулос живет отдельно от нее: Джеджула поделился новостями

22:42

Почему американские полицейские касаются задней фары: секрет раскрыт

22:11

Смертельные взрывы под Житомиром: появились новые подробностиВидео

21:37

Самая полезная ягода для кишечника: кому и сколько ее можно есть

21:30

Кто стоит за уменьшением помощи Украине: нардеп сделал жесткое заявление

Аномальная жара накроет Украину: синоптик предупредил о резкой смене погодыАномальная жара накроет Украину: синоптик предупредил о резкой смене погоды
21:08

"Связали себя с РФ": жесткое заявление Зеленского насчет гражданства ОнуфрияВидео

20:43

Секреты предков: как украинцы строили дома, которые выдерживали испытание временемВидео

20:30

Поздравления с днем рождения подруге - красивые слова и прикольные картинки

20:11

Сон успешных и знаменитых: Наполеон спал 4 часа, а Дали вообще не смыкал глаз

Реклама
20:05

Взорваны цеха по выпуску дронов: в Сети узнали детали прилетов по заводу в РФ

20:03

Сильный пожар, есть погибшие: под Житомиром прогремели сильные взрывыВидео

19:48

Приостановление поставок оружия США для Украины: Зеленский указал на важный момент

19:40

Украину накрывает невыносимая жара: где температура воздуха будет почти +40

19:22

Неожиданная "амнистия" для Кремля: кого "случайно" США вывела из-под санкций

19:20

Полковника взорвали дальнобойной ракетой: детали ликвидации топ-офицера РФ

19:16

Что нельзя выбрасывать в мусорку 3 июля: строгие приметы и запреты

18:57

Рэперу P. Diddy вынесли приговор: ему грозит до 10 лет тюрьмы

18:48

Генсек НАТО Марк Рютте высмеял Лаврова и вспомнил Иисуса Христа - что произошло

18:35

На дорогах проводят проверки: за что водителей могут оштрафовать на 34 тысячи

18:12

Гороскоп на завтра 3 июля: Ракам - серьезная проблема, Весам - важная встреча

Реклама
18:12

"США выходят из войны": СМИ о последствиях приостановки поставок оружия Украине

17:59

"Ели снег и били свои": ВСУ взяли в плен гражданина Китая, что он сказалВидео

17:50

Суперголоволомка: найдите 3 отличия на картинках с упаковщицей грибов за 23 сек

17:20

Семья будет просить приготовить снова и снова: рецепт драников с мясом за 10 минут

17:18

Войска из КНДР могут бросить на фронт: раскрыт неожиданный прогноз

17:07

США приостановили поставки оружия Украине: у Путина обрадовались

17:04

Рейтинг странных имен из СССР, которые реально давали детям - звучит как шуткаВидео

16:59

Кузю из "Универа" приговорили к 12 годам тюрьмы с конфискацией

16:49

"Медовый месяц" пошел на пользу: Галкин показал, как Пугачева выглядит сейчас

16:40

"Семь часов в больнице": дочь Валерии госпитализировали после громкого банкета

16:26

В Украине на исходе запасы ракет ПВО из США: в Bild узнали опасные сроки

16:12

Очень тяжелое состояние: Пугачевой в РФ заочно поставили диагноз

15:43

РФ может бросить на фронт против Украины 30 тысяч иностранцев - СМИ раскрыли детали

15:38

Почему в Бразилии говорят на португальском языке – это началось сотни лет назад

15:37

Зеленский лишил гражданства митрополита Онуфрия: в СБУ обнародовали причину

15:37

Со светлой скорбью: брат покойной Леди Ди поделился редким фото принцессы

15:32

Украина вернула России тела, переданные во время репатриации: в чем причина

15:20

Розы нужно поливать в одно время суток: что надо знать, чтобы не угробить цветыВидео

14:45

Жара в Украине продлится недолго: когда ощутимо упадет температура

14:36

Дочь Тони Матвиенко прокомментировала избиение матери

Реклама
14:34

Действительно ли США прекратили поставки оружия и что будет делать дальше Украина

14:22

Самое доступное для украинцев мясо становится роскошью: магазины переписали цены

14:11

Консервация огурцов в 2025 году: какими будут цены на любимый овощ в Украине

13:51

Почему 3 июля нельзя шить и вязать: какой церковный праздник

13:21

Всегда позволять собакам сидеть на диване нельзя: кинолог предупредил хозяевВидео

13:12

Через два года после развода: лидер Без Обмежень сообщил о помолвке

13:06

Войска РФ "засветились" с триколором на Днепропетровщине - в Генштабе сделали заявление

13:05

Ученые вживили мышам человеческий "ген языка": результаты поразили

12:46

Молодой француз: у Агутина и Варум случились перемены в личной жизни

12:33

Война ударила бумерангом: россияне выходят на улицы с масштабными протестами

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракПотапКейт МиддлтонСофия РотаруАлла ПугачеваОльга СумскаяМаксим ГалкинФилипп КиркоровНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий Козловский
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
ЗакускиПростые блюдаСалатыЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять