Сын Санты Димопулос живет отдельно от нее: Джеджула поделился новостями

Даниэль приехал в Киев и предпочел солнечному Дубаю военный Киев.

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Сын Димопулос решил жить в Киеве со своим отцом / Коллаж Главред, фото Instagram/santadimopulos

Кратко:

На что обратил внимание Андрей Джеджула

Где раньше жил ребенок

Украинский актер и ведущий Андрей Джеджула, который неожиданно для поклонников сообщил, что в третий раз стал отцом, раскрыл правду о том, где проживает его сын Даниэль, которого его родила танцовщица Санта Димопулос.

Как рассказал он в интервью Обозревателю, старший сын шоумена не живет со своей матерью. Уже год молодой парень живет в Киеве.

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Сын Димопулос решил жить со своим отцом / Фото Instagram/daniel_djedjula

"Сын живет со мной уже год – хочу это уточнить, потому что сейчас порой складывается ситуация, что журналисты перепечатывают старую информацию или составляют материалы из отрывков интервью, не проверяя факты. В одном из изданий написали, что Даниэль живет с мамой, а это не соответствует действительности", - говорит он.

Сын Димопулос решил жить со своим отцом / Фото Instagram/daniel_djedjula

По словам Джеджулы, парень выбрал жить с отцом, несмотря на то, что раньше жил со своей матерью в Дубае, в Европе – до этого. "Мама там и живет. А он в прошлом году приехал ко мне на каникулы – ему понравилось, решил остаться. И это для меня огромное счастье", - добавил он.

Сын Димопулос решил жить со своим отцом / Фото Instagram/daniel_djedjula

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред писал о том, что Димопулос, которая ведет свои страницы в Instagram на русском языке и живет свою жизнь в ОАЭ, сделала противоречивое заявление. Блогерша и некогда "певица", отвечая на вопрос подписчицы о том, как ей быть, если рушатся все сферы жизни, в том числе личное, работа, а "дома война", как настоящий "лайф коуч" и украинка, Димопулос дала "дельный" совет, основанный на ее личном опыте. "Я чувствую себя намного увереннее и счастливее", - написала тогда разведенный лайф-коуч Димопулос.

Ранее также Димопулос анонсировала туры, где она стала "вдохновителем". После того, как она отправилась в Стамбул на семинар российского коуча по самопознанию, Димопулос собирает свой собственный ретрит, где даже будет вести некоторые практики.

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Чем прославилась Санта Димопулос Санта Димопулос прославилась благодаря участию в развлекательной программе "Фабрика звезд", а после стала одной из солисток группы ВиаГра. Позже она попробовала себя в сольной карьере, однако она закончилась одним альбомом. Из достижений - победа в телевизионном шоу "Танцы со звездами", а также винтажный бутик брендовых вещей в Киеве. Димопулос имеет двоих детей. Старшего сына Даниэля она родила от телеведущего Андрея Джеджулы, а младшую дочь Софию от украинского бизнесмена, который не проживает в Украине.

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