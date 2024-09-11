Украинцы приехали, чтобы попрощаться с путинистом, который поддерживает войну.

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Маслякова похоронили в Москве Коллаж: Главред, фото: КВН

Сегодня в террористической России хоронят телеведущего популярного юмористического шоу - КВН Александра Маслякова, который поддерживал военное вторжение России в Украину.

Между тем, несмотря на то, что ведущий был за террористическое вторжение в Украину, проститься с ним, со словами благодарности пришла украинская команда. КВН.

В частности, как пишет Обозреватель, прощаться с Маслиновым пришла команда, которую основали во Львове - "Эскадрон гусар".

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Сообщается, что еще с 1995 года члены команды переехали в Москву и решили связать свою жизнь с "русским миром", ведь заинтересовали Маслякова и попали в Высшую лигу.

Кто такой Александр Масляков Александр Масляков - советский и российский телеведущий; заслуженный деятель искусств России, народный артист Чеченской Республики (2017). Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством". Полностью поддерживает войну в Украине и президента-террориста Путина.

"За любовь, за то, что терпели нас... Спасибо", – выдавил один из "Эскадрона гусара", - говорят украинцы.

"Эскадрон гусар" создали братья Андрей и Дмитрий Криворучко, а именно как команду КВН Львовского высшего военно-политического училища. После того, как ее члены стали чемпионами юмористического шоу в Украине, они направились в 1991 году на фестиваль в Тюмень. Там юмористы привлекли внимание Александра Маслякова и попали в Высшую лигу КВН.

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Напомним, Масляков умер в воскресенье, 8 сентября. Он вел программу "КВН" с 1964 года и покинул свой пост лишь в апреле этого года. Тогда сообщалось, что он очень болен и у него неоперабельная опухоль в легких, которую нашли в 2022 году после перенесенного ковида.

Последнее фото Маслякова при жизни можно посмотреть тут

Ранее также назначение шоумена и бывшего игрока КВН Сергея Сивохосоветником секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса не дает покоя многим. В частности, не смог промолчать президент Международного союза Клуба веселых и находчивых (КВН) Александр Масляков.

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