На Макса Барских написали заявление в полицию за исполнение песни на русском

Представители Барских смотрят на этот инцидент очень по-философски.

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Макс Барских спел на концерте в Кременчуге на русском языке / коллаж: Главред, фото: instagram.com/max_barskih

Певец Макс Барских относится к категории украинских артистов, которые успешно строили карьеру в стране-оккупанте. Однако после начала полномасштабной войны музыкант публично выразил свою поддержку родной стране, запретил использование своих творческих наработок в рф, и сейчас дает благотворительные концерты.

От своих русскоязычных хитов Барских пока отказываться не готов. Постепенно он переводит их на украинский язык, и пока на этом этапе у него возникают неприятности. На концертах он все еще поет на русском, чем вызывает недовольство у некоторых фанатов.

К примеру, после концерта в Кременчуге, на котором Макс Барских спел песню "Берега" на русском языке, на артиста был составлен протокол. Заявление написано по просьбе одного из зрителей провести правоохранительными органами проверку. Об этом сообщает Telegram-канал "Х Кременчук"

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Сам певец эту новость никак не прокомментировал, однако его представители в беседе с редактором УНИАН отметили, что "сейчас все силы Барских направлены на помощь ВСУ и украинцам, которые пострадали от обстрелов. А запретить кому-то писать заявления в полицию они не могут".

После концерта в Кременчуге на Макса Барских написали заявление в полицию / коллаж: Главред, фото: t.me/h_kremenchug

Ранее украинский ведущий Константин Грубич, который заменил Влада Яму на популярном инфотейнмент-шоу "Твій день" на 1+1, заступился за хореографа, которого критикуют за переезд в США во время войны.

Также певица Анна Тринчер устроила разнос скандальной украинской блогерше Анне Алхим, которая одобряет прослушивание музыки в исполнении артистов из страны-оккупанта.

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