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"Мы разводимся!": Регина Тодоренко ошеломила заявлением даже Влада Топалова

Анна Подгорная
4 июня 2023, 18:04 обновлено 4 июня, 18:04
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Тодоренко и Топалов стали все чаще шутить по расставание, и шутки эти получаются уж слишком кислыми.
Регина Тодоренко, Влад Топалов
Регина Тодоренко и Влад Топалов подогрели слухи про развод / коллаж: Главред, фото: t.me/todorenkoregina

Слухи о проблемах в браке бывшей украинской ведущей Регины Тодоренко и ее мужа Влада Топалова стали ходить с марта 2023 года. Сами супруги это, безусловно, отрицают, натужно изображая в социальных сетях идеальную семью.

Впрочем, многое списывается на специфический юмор Тодоренко. Так, росСМИ сообщают, опираясь на социальные сети пары, что на днях артисты повели своего старшего сына Майкла в ресторан. Их выбор пал на некачественную пародию международной сети быстрого питания McDonald’s - Вкусно и точка.

Очевидно, Топалов таким выбором остался не доволен, ведь фастфуд - не самая полезная еда для ребенка. Он сиронизировал, что в их семье "дни здоровья".

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Очевидно, переживая, что его шутку поклонники воспримут превратно, муж Тодоренко тут же начал убеждать всех, что они не разводятся, и в их отношениях все в порядке. "Нет, мы разводимся, мы в процессе!" - тут же возразила Регина, чем вызвала у мужа кислую улыбку.

Позже Тодоренко опубликовала фото своего сына Михаила, измазанного соусом - родители накормили его нагетсами и напоили кофе.

Сын Тодоренко и Топалова Михаил
Сын Тодоренко и Топалова Михаил присутствовал при очередной перепалке родителей / t.me/todorenkoregina

Напомним ранее, на 11 месяце войны в Украине Регина Тодоренко наконец нарушила свои удобные принципы "голубки мира" и "артистов вне политики", которые позволяют ей без угрызений совести заколачивать деньги в стране-агрессоре.

У этой артистки украинского происхождения наконец нашлось время на политику - она решила порассуждать о патриотизме. Правда, ее мнение, в контексте современной ситуации, получилось с явным пропагандистским душком.

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