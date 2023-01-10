Больше не "вне политики": "голубка мира" Регина Тодоренко порассуждала о патриотизме

Высказывание ведущей-запроданки очень уж похоже на результат тщательного промывания мозга.

Регина Тодоренко порассуждала о патриотизме и национализме / instagram.com/reginatodorenko

На 11 месяце войны в Украине Регина Тодоренко наконец нарушила свои удобные принципы "голубки мира" и "артистов вне политики", которые позволяют ей без угрызений совести заколачивать деньги в стране-агрессоре.

У этой артистки украинского происхождения наконец нашлось время на политику - она решила порассуждать о патриотизме. Правда, ее мнение, в контексте современной ситуации, получилось с явным пропагандистским душком.

Так на своем Telegram-канале Тодоренко привела цитату советского и российского русофоба Дмитрия Лихачева о разнице между патриотизмом и национализмом, явно сопоставляя "рассеюшку" с Украиной соответственно.

"Надо быть патриотом, а не националистом. Нет необходимости ненавидеть каждую чужую семью, потому что любишь свою. Нет необходимости ненавидеть другие народы, потому что ты патриот. Между патриотизмом и национализмом глубокое различие. В первом - любовь к своей стране, во втором - ненависть ко всем другим", - цитирует "голубка мира" Лихачева.

Впрочем, все это звучит очень слабым оправданием демонстративному безразличию Тодоренко к судьбам своих соотечественников на протяжении всей войны.

Санкции против российских звезд

7 января на сайте президента Украины был опубликован указ, согласно которому против российских деятелей искусства введены санкции.

Среди указанных в списке есть певицы Лолита Милявская, Ирина Аллегрова, комик Евгений Петросян, певцы Филипп Киркоров, Дмитрий Билан, а также режиссер Никита Михалков.

Российским артистам запрещены все финансовые операции, аннулируют все лицензии, запретят передачу авторских прав и заблокируют активы в Украине.

Санкции против всех будут действовать 10 лет.

Напомним, ранее, в октябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ввел своим указом в действие санкции СНБО против артистов, которые поддержали войну против Украины или молчали об этом.

Под санкции тогда попали: Ани Лорак, Регина Тодоренко, Таисия Повалий, Анна Седокова, Снежана Егорова, Оксана Марченко, Александр Серов, Лев Лещенко, Николай Басков, Стас Михайлов, Олег Газманов, Гарик Харламов, Ольга Бузова, Иван Охлобыстин, Михаил Боярский, Сергей Безруков, Владимир Машков, Михаил Пореченков, Марат Башаров, Надежда Бабкина, Станислав Костюшкин, Тина Канделаки и другие.

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