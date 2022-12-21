Сверканула лишним: Тодоренко станцевала Тверк, практически потеряв юбку

Украинская певица и телеведущая Регина Тодоренко продолжает получать удовольствие от жизни.

Регина Тодоренко / t.me/todorenkoregina

Украинская телеведущая Регина Тодоренко, которая молчит о войне в Украине и о том, как россияне убивают украинцев, неожиданно засветила лишнего.

Так, во время записи концерта, Тодоренко пустилась в пляс и практически потеряла свою юбку, показав свои ягодицы.

Тодоренко явно осталась в восторге от себя самой, танцуя тверк. Ведь она это делает при свете, в тепле и имея возможность все выложить в интернет.

Напомним, сама того не желая, Тодоренко оказалась в эпицентре скандала. Предательница Украины Тодоренко, которая продолжает молчать о войне в родной стране и живет в Москве, оконфузилась из-за неудачного наряда.

Видимо, Тодоренко решила напомнить фанатам, что ее таланты не ограничиваются ведением шоу. Она села у музыкального инструмента и запела. Правда, внимание аудитории было приковано не к вокальным способностям звезды, а к ее прелестям. Надев пиджак на голое тело, Тодоренко засветила лишнее.

"Видео под названием "когда не хватает мужского внимания….", "Надо было без трусов, чего не додумалась?", "О груди обсуждений будет больше, чем о пении", "Стыд и срам", - написали ей на странице в соцсети.

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