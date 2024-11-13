"Мы не почувствовали": Дмитрий Монатик заговорил про пол третьего ребенка

Дмитрий Монатик поделился, как узнал пол будущего ребенка.

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Дмитрий Монатик ждет пополнения в семье / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ирина Монатик

Вы узнаете:

Дмитрий Монатик знает пол своего будущего ребенка

Гендер-пати певец с женой не будут проводить

Украинский популярный певец Дмитрий Монатик рассказал фанатам, что он станет отцом в третий раз с недели на неделю.

В интервью для ЖВЛ певец отметил, что они с женой Ириной уже узнали пол будущего ребенка и гендер-пати проводить не будут.

"Я не то, чтобы против. Это круто, это классно, когда люди собираются, получают такие эмоции. Но мы не почувствовали, что нам это необходимо сегодня. Пришли и вместе узнали", – отметил Дмитрий.

Также певец рассказ, что старшие дети уже ждут брата или сестру, но пол ребенка Монатик так и не рассекретил.

Смотрите видео интервью Дмитрия Монатика:

Дмитрий Монатик - последние новости по теме

Ранее, как сообщал Главред, Дмитрий Монатик рассказал, почему украинцы не воспринимают решение певицы Светланы Лободы вернуться на Родину и вернуть себе былую славу.

А также певец Монатик рассказал о том, как переходил на украинский язык и почему его раздражает слово "переобулся". И высказал свое мнение о том, что нужно собственным примером поощрять людей к "ласковой украинизации".

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Кто такой MONATIK? Дмитрий Монатик, сценический псевдоним MONATIK – украинский певец, танцор, автор песен, саундпродюсер, композитор, участник шоу "X-Фактор", "Танцуют все!" и "Звездный ринг", судья танцевального шоу "Танцы со звездами" и тренер вокальных шоу "Голос. Дети и Голос страны на телеканале 1+1. Заслуженный артист Украины.

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