"Мужики, прекратите так сильно любить своих бывших": Седокова похабно обратилась к женщинам всех "эксов"

Анна Седокова / instagram.com/annasedokova/

Украинская певица Анна Седокова, которая делится интимными подробностями, а также долгое время живет и работает в Америке и молчит о том, что российская армия массово уничтожает украинцев, написала "философский" пост об отцах и детях.

На пост-размышление Седокову натолкнула услышанная где-то история о том, что чей-то бывший муж забрал ребенка и не дает маме видится с ним. Седокова даже разозлилась и посоветовала мужчинам "так сильно не любить своих бывших". "Мужики, да прекратите вы так сильно любить своих бывших, чтобы забирать у них самое дорогое. Ведь они-то больше не ваши. А сделать больно хочется", - обращается к ним Седокова.

Как написала она в своем профиле Телеграмм, особенно ее удивляют "новые дамы бывших, которые старательно принимают участие и помогают забрать детей".

"Глупая, ты через пару лет будешь точно на этом же месте, потому что, если мужчина поступил так однажды, он обязательно повторит так с еще большей жестокостью. Потому как на опыте уже. И единственное, что ты можешь сделать - это хороший м..т своему настоящему, чтоб он прекратил думать о бывшей и подумал о тебе", - со знанием дела рекомендует певица.

Она также добавляет, что пост таки должен быть полезным, поэтому она прилагает список того, чем вы будете заниматься, когда вернете маме ребенка, которого она родила.

Седокова советует следить за мужем, "чтобы не изменял", "завести щеночка, чтобы собака знала свое место", "следить за своей фигурой, чтобы снять приворот от бывшей".

"Ну и последнее. Самое действенное. Родить себе собственного ребёнка и потом, родив, просто на секунду представить, что к вам пришли люди и забрали его. Потому что посчитали своевременным, а вас недостойной. Нет ни одного оправдания мужикам, которые забирают детей у мам. А знаете кто их точно никогда не найдет? Ваши дети", - подытожила Седокова.

Напомним, ранее Седокова показала свое располневшее тело и заявила, что начинает худеть. Некогда популярная певица, которую килограммы волнуют больше чем гибель мирных жителей и детей в Украине говорит, что за последнюю неделю, она абсолютно перестроила свою жизнь, график и свое тело.

Кроме того, певица поделилась подробностями интимной жизни со своим мужем Янисом Тиммом. О своих спальных делах Седокова рассказала в одной из российских программ. В частности, певица пожаловалась, что интим с мужем у нее длится по два часа, хотя ей бы самой хотелось, чтобы процесс длился 15 минут.

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