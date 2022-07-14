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Ты уже достаточно толстая: Седокова рассказала, сколько наела лишних килограмм

14 июля 2022, 12:52

Певицу беспокоит лишь интимная жизнь и то, как она выглядит.

Анна Седокова
Анна Седокова сильно переживает за набранные килограммы/ Instagram

Украинская певица Анна Седокова, которая живет в Америке, но при этом упорно не замечает, что в Украине идет война с россией и гибнут люди, показала свое располневшее тело и заявила, что начинает худеть.

Некогда популярная певица, которую килограммы волнуют больше чем гибель мирных жителей и детей в Украине говорит, что за последнюю неделю, она абсолютно перестроила свою жизнь, график и свое тело.

"Я просто сказала себе хватит. Ты уже достаточно толста. Пора возвращаться, Аня", - говорит страдающая певица.

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Она также добавила, что очень гордится собой. Видимо, по ее мнению, это сейчас наиболее важный повод для гордости, в то время, как россия наносит все новые и новые удары по гражданским объектам инфраструктуры Украины.

Напомним, ранее Седокова поделилась подробностями интимной жизни со своим мужем Янисом Тиммом.

О своих спальных делах Седокова рассказала в одной из российских программ. В частности, певица пожаловалась, что интим с мужем у нее длится по два часа, хотя ей бы самой хотелось, чтобы процесс длился 15 минут. "Ты говоришь о с..ксе? Нет! У нас не длится 15 минут. Иногда бы я хотела, чтобы он длился 15 минут, но мой муж ненасытный. Это всегда длится по два часа", — заявила Седокова.

Анна Седокова
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