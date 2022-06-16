Седокова переживает за интимную жизнь больше, чем за войну на родине

Анна Седокова делится самыми интимными подробностями / instagram.com/annasedokova/

Украинская певица Анна Седокова, которая молчит о войне в Украине, поделилась подробностями интимной жизни со своим мужем Янисом Тиммом.

О своих спальных делах Седокова рассказала в одной из российских программ. В частности, певица пожаловалась, что интим с мужем у нее длится по два часа, хотя ей бы самой хотелось, чтобы процесс длился 15 минут.

"Ты говоришь о с..ксе? Нет! У нас не длится 15 минут. Иногда бы я хотела, чтобы он длился 15 минут, но мой муж ненасытный. Это всегда длится по два часа", — заявила Седокова.

Читайте такжеДочь Седоковой похвасталась выпускным в США

Она также отметила, что и мужчинам, и женщинам иногда приходится имитировать отношения и оргазм. Вместе с этим Седокова добавила, что в браке с Тиммой ей не приходится этого делать.

Отметим, что украинская певица Анна Седокова, которая как и некоторые ее коллеги, замалчивает войну в Украине и зверства российской армии, часто показывает своих детей. На этот раз звездой Instagram стала ее старшая дочь Алина, которая показала свой выпускной в США.