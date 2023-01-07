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Мужа потеряла: патриотка России Наташа Королева сбежала в США

7 января 2023, 18:23
Наташа Королева заявила, что находилась в Санкт-Петербурге и за границу якобы не уезжала.
Наташа Королева
Наташа Королева / скриншот

49-летняя российская певица Наташа Королева, которая поддержала войну России и оказалась предательницей Украины, в начале года напугала россиян тем, что навсегда перебралась в США.

Королева исчезла из соцсетей, отказалась от концертов в России. Вскоре на родине она объявилась, но счастья от жизни за океаном скрыть не смогла.

Жена Сергея Глушко, который и вовсе оказался поклонником диктатора Путина, поспешила объяснить, что с ней происходит.

Она заявила, что находилась в Санкт-Петербурге и за границу якобы не уезжала.

На вопросы о переезде Королева открещивается: "жизнь в Америке страшно дорогая".

Она также рассказала, что ее мама Людмила Порывай приобрела элитную недвижимость в США.

"Моя мама в свое время подсуетилась, купив в Майами несколько квартир, которые сейчас сдает. Поэтому, когда мы приезжаем в Майами, она одну из квартир отдает нам", - радуется звезда.

Мама Наташи Королевой Людмила Порывай открыто поддерживает Украину и против нашествия российских оккупантов. Она активно поддерживает украинцев. Вот только Наташа Королева совсем другого мнения о войне в Украине.

"Наступает Рождество, праздник, который я очень люблю и особенно почитаю. А любовь к этому празднику мне привила моя прабабушка, которая, несмотря ни на какие запреты советского времени, передала нам традицию празднования в кругу семьи. Поэтому, невзирая ни на какие преграды, в этот день я всегда стараюсь быть в кругу семьи, рядом с мамой. Ведь как важно и дорого сохранять то, что порою, кажется, исчезает в ежедневной суете современного мира, когда многие уже не хранят фотографии в альбомах, а поздравительные открытки массово пересылают в сообщениях, и они уже теряют свою ценность", - призналась 49-летняя предательница Украины в личном блоге.

Королева также показала снимок с родней, на котором ее мужа Сергея Глушко нет.

Наташа Королева с семьей
Наташа Королева с семьей / соцсети

Стоит отметить, что Людмила Порывай сейчас проживает в США. Она поддержала свою родную Украину и раскритиковала своего зятя Тарзана, который поддержал войну в Украине и политику диктатора Путина.

Напомним, ранее мама певицы Наташи Королевой, много лет проживающая в Майами, посетила концерт украинской певицы Ирины Билык.

Людмила Порывай встретилась с Билык и певица высказалась грубо в адрес путиниста Сергея Глушко, который яро поддерживает террор президента РФ и войну в Украине.

Также сообщалось, что певица украинского происхождения Наташа Королева поделилась очередным нелепым видео из своей жизни, за что тут же была высмеяна. Она решила поздравить всех с Днем семьи видеороликом, на котором вместе с сыном поет, а ее муж танцует.

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