Муж Лорак показал, как танцует и бесится их общая дочь София

София танцует в носках у бассейна. Скриншот Instagram

Бывший муж Ани Лорак, которая потеряла близких друзей из-за своего молчания по поводу жесткого нападения россии на Украину Мурат Налчаджиоглу, выложил видео с их общей дочерью Софией, поздравив ее таким способом с днем рождения.

"Моя бесконечная любовь. С днем рождения, любви и мира. Пусть хранит тебя бог", - написал папа именинницы.

На видео именинница бесится с папой на пляже, а также показывает свои танцевальные навыки около бассейна. По интернету ходят слухи о непростом и избалованном нраве девочки.

Недавно также стало известно, что с начала войны в Украине, София находилась у своего отца в Турции, который в отличие от звездной мамы девочки не замалчивал нападение россии и всячески поддерживал родину своей дочери.

Читайте также"Мурат из Украины": бывший муж замалчивающей войну Ани Лорак поддерживает Украину

Напомним, украинская модель, ведущая и волонтерка Катя Осадчая рассказала, кто посоветовал Ани Лорак молчать о войне в Украине ради сохранения карьеры в РФ.