"Каждый сделал свой выбор": Подкопаева рассказала, как общается с кумой-предательницей Ани Лорак

Лилия Подкопаева рассказала, общается ли с Ани Лорак / instagram.com/podkopayeva_official

Украинская гимнастка и заслуженный мастер спорта Украины Лилия Подкопаева уже много лет проживает в США, однако всегда имела четкую проукраинскую позицию.

С началом полномасштабной войны спортсменка ведет активную волонтерскую деятельность, собирает средства для ЗСУ и пострадавших от российской военной агрессии.

Также Подкопаева использует свое влияние в мире спорта и медиапространстве. Недавно она приняла участие в благотворительном концерте, который происходил в Нью-Йорке на Таймс-сквере. За кулисами мероприятия, гимнастка дала небольшое интервью украинской журналистке Маричке Падалко.

В частности Лилия Подкопаева рассказала, какие сейчас отношения между ней и опальной Ани Лорак, которая игнорирует войну в Украине. "Маски сняты. Каждый из нас сделал свой выбор. Ее позиция всем известна. Мы с ней не общаемся", - коротко ответила гимнастка.

Ани Лорак и спортсменка раньше были близкими подругами. Певица была у Подкопаевой свидетельницей на первой свадьбе, а также является крестной ее старшей дочери, названной Каролиной в честь Лорак.

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Ранее украинская модель, ведущая и волонтерка Катя Осадчая рассказала, кто посоветовал Ани Лорак молчать о войне в Украине ради сохранения карьеры в РФ.

Певица Оля Цибульская также рассказала про самый большой каминг-аут украинского шоу-бизнеса, который произошел благодаря войне в Украине.

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