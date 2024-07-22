Муж Екатерины Бужинской сделал громкое заявление про певицу

Украинская звезда эмоционально отреагировала на слова избранника.

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Екатерина Бужинская новости - Бужинская рассказала, как ей удается цвести / коллаж: Главред, фото: instagram.com/buzhynska

Украинская певица и Народная артистка Украины Екатерина Бужинская привлекает поклонников не только силой своего голоса, но и красотой. Она не боится экспериментировать с образами и знает, как выгодно подчеркнуть свои данные.

Безусловно, артистку вдохновляет любовь поклонников. Однако уверенность в себе без устали подкрепляют в Бужинской и ее близкие.

В частности муж. Екатерина в своем блоге в Instagram призналась, что ее избранник одаривает ее необычными комплиментами, которые в свой адрес может услышать не каждая женщина. Также он приучает к восхищению мамой и их двоих общих детей.

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"Когда муж тебе говорит: "Ты - лучшая женщина Вселенной!" А дети это повторяют, то ты действительно начинаешь в это верить и расцветаешь на глазах, как Цветок! Всем любви!" - написала счастливая Екатерина Бужинская.

Екатерина Бужинская новости - Бужинская рассказала, как ей удается цвести / instagram.com/buzhynska

Кто такая Екатерина Бужинская? Екатерина Бужинская – украинская певица, мецко-сопрано (альт), лауреат многочисленных песенных конкурсов, Гран-при на Славянском базаре в 1998 году, народная артистка Украины. Сотрудничает с украинской студией Artur Music. Выпустила 8 альбомов с 1998 года. В репертуаре есть песни на украинском, русском, английском, итальянском, испанском, иврите, болгарском.

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